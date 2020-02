Vecinos de La Pared y otros pueblos del sur denuncian semanas sin agua

La falta de agua está agotando la paciencia de los vecinos del sur. Una de las localidades más afectadas es La Pared, cuyos residentes llevan sin suministro «dos semanas», según aseguró a este diario Alejandro Ramírez: «Aunque anoche comenzó a llegar, venía de color blanco y mal desalada. En mi caso, aunque tengo depósitos, ya los tengo casi vacíos. Además, tengo plantas y, como no he podido regarlas, ya están casi secas». Ramírez explicó que no pueden poner lavadoras, fregar la loza o ducharse. Y añade que, el verano pasado, los cortes llegaron a prolongarse hasta tres semanas. Un problema, añade el vecino, que sufren en este y otros pueblos del sur «desde hace al menos 20 años».

Y es que La Pared no es ni mucho menos el único pueblo donde el agua no sale por los grifos. El mismo problema lo sufren con regularidad en La Lajita, El Cardón, Tarajal de Sancho, Las Hermosas o Ugán, donde algo tan simple como fregar los platos se puede convertir en toda una odisea, especialmente cuando los cortes se extienden durante más de una o dos jornadas y los depósitos de las azoteas, obligatorios según la normativa vigente, terminan por agotarse.

AM-CC, en la oposición del Ayuntamiento de Pájara, se ha sumado a las quejas de los vecinos, denunciando en este sentido «el silencio y la sumisa complicidad del grupo de gobierno municipal ante la sucesión de cortes de agua que vienen registrándose, una semana más, en muchas localidades del sur». Así, el edil de AM-CC, Alexis Alonso, subrayó que, «mientras los vecinos sufren continuos cortes de agua, el alcalde Pedro Armas y sus concejales no son capaces ni de alzar la voz pidiendo respuestas urgentes al Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura (CAAF) y al Cabildo».

Por su parte, Rodrigo Berdullas, concejal de Aguas y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Pájara, informó a este diario de que los cortes de agua de las últimas dos semanas se deben a «una avería muy grande en Corral Blanco», causante del perjuicio causado a las localidades señaladas anteriormente. Berdullas también explicó que dicha avería, según le han garantizado desde el CAAF, se terminó de solventar este martes, cuando en torno a las 11.00 horas comenzó a entrar agua en La Pared, como ya había ocurrido en días anteriores en las otras localidades afectadas.

El edil del área también dijo que, a instancias del Consistorio de Pájara, el CAAF ha estado cargando con cubas el depósito de La Pared «con unos 60.000 litros diarios». En todo caso, Berdullas confía en que la reciente modificación de los estatutos del CAAF, así como la declaración de emergencia hídrica en la isla, permitan en próximas fechas acometer nuevas infraestructuras hídricas y sanear la red de abastecimiento para acabar definitivamente con este problema.