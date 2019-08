Un informe del Cabildo avala elevar a 869 los visitantes a Lobos

El pleno del Cabildo de Fuerteventura no incluyó en el apartado de Asuntos de Urgencia, y por lo tanto no pudieron debatirse, dos iniciativas presentadas por el grupo de AM-CC relativas a la agilización de los trámites para hacer efectivo el aumento del número de visitantes en el islote de Lobos, y la puesta en marcha de un grupo de trabajo ante la evolución de la situación turística en la isla.

Ambas iniciativas fueron registradas con antelación suficiente por AM-CC para su tramitación como Asuntos de Urgencia, teniendo en cuenta la necesidad de agilizarlos debido a que el próximo pleno ordinario del Cabildo majorero no está previsto hasta finales del mes de septiembre, casi dos meses después. Pero no pudieron debatirse al no ser incluidas en el orden del día por el Cabildo. Desde AM-CC, no obstante, se insta a su aplicación ya.

La Comisión Ambiental Estratégica de Planes y Programas del Cabildo de Fuerteventura emitió informe favorable desde el pasado día 9 de mayo sobre la modificación de la Capacidad de Acogida de Visitantes del islote de Lobos, que luego fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. El objeto de ello es la modificación de la denominada Capacidad de Acogida de Visitantes, hasta ahora fijada 200 personas de forma simultánea, es decir, de 400 personas al día. En el señalado informe, elaborado a partir del los estudios recogidos en la denominada Evaluación Ambiental Simplificada, se considera favorable la propuesta Alternativa 1 que fija el número de visitantes diarios en torno a 869 personas.

Por lo tanto, desde AM-CC se considera urgente, y de ahí procede la iniciativa, dar instrucciones para continuar con los trámites administrativos necesarios para que este informe se materialice en una autorización definitiva para que el Cabildo pueda comenzar a aplicar sus conclusiones y así ampliar el número de visitantes en el islote.

Hay que recordar que, el pasado 17 de febrero del año en curso, en torno a 1.500 personas participaron en Corralejo en una manifestación de protesta en contra de las restricciones impuestas por el Cabildo de Fuerteventura desde el 15 de enero anterior para acceder a isla de Lobos. Unas restricciones que comenzaban a aplicarse entonces en cumplimiento del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del parque natural de Isla de Lobos, un documento que, aunque no se cumplía, estaba en vigor desde hacía más de 12 años.