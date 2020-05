Tuineje no cobrará a las terrazas que cerraron por el coronavirus

Catalina García / Puerto del Rosario

El Ayuntamiento de Tuineje ha acordado la aplicación de una minoración del importe de la tasa de ocupación de la vía pública por instalación de terrazas y de la tasa de basura industrial para los locales que se han visto obligados a cerrar como consecuencia de la declaración del estado de alarma.

El período que los contribuyentes no tendrán que abonar coincidirá con la duración del estado de alarma. «No parece razonable pagar por algo que no se ha utilizado, por lo que lo más sensato era tomar esta medida, que llevamos más allá del tiempo del cierre de los locales porque, aunque algunos ya han abierto, no se va a cobrar mientras dure el estado de alarma», señala la alcaldesa Esther Hernández.

El Consistorio informa de que, en el caso de la ocupación vía pública por la instalación de terrazas, se realizará la bajada de oficio, por lo que los contribuyentes no tendrán que realizar ningún trámite. Sin embargo, en el caso de la tasa de basura industrial sí que deberá solicitarse de manera expresa. Una gestión que ya se puede realizar a través del registro del Ayuntamiento de Tuineje, solicitando cita previa en el teléfono 928-164045 o 928-162722, en horario de 9-00 a 13.00 horas.

Ajuste del presupuesto

El Ayuntamiento de Tuineje puntualiza que sólo podrán beneficiarse de esta medida los negocios que forzosamente han tenido que cerrar por estar incluidos dentro de las actividades no permitidas en el real decreto que el pasado 14 de marzo declaró el estado de alarma. Esta medida se suma a otras que el Consistorio ha venido tomando, como la ampliación del plazo del periodo voluntario del pago de los impuestos municipales o el aplazamiento de deudas, apunta el concejal de Economía, Paco Artiles, quien anuncia que se trabaja ya en el ajuste del presupuesto municipal «toda vez que se va a producir una reducción de los ingresos y que es necesaria una reorientación de las prioridades de gasto e inversión pública».

Con estas medidas, Tuineje pretende rebajar la presión económica que en estos momentos padecen los comerciantes tras el cierre de más de dos meses por la covid-19.