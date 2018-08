Torres: «De Puerto Cabras solo van a salvar la iglesia; el resto va a caer»

El historiador Carmelo Torres denunciaba este viernes, en una visita realizada al solar donde el pasado 13 de agosto se demolieron dos casas del antiguo Puerto Cabras, la total desprotección en la que a día de hoy se hallan las edificaciones de valor histórico en Puerto del Rosario. «Estamos en la calle Eustaquio Gopar viendo los restos de lo que eran dos viviendas estupendas, que estaban en la propuesta que hice en su momento para declararlas Bien de Interés Cultural (BIC), y que ya no existen y que se han perdido para siempre. Ahora lo que tenemos es un solar, también estupendo, para aquel que quiera especular y construir obra nueva, que es lo que genera dinero», denunciaba el también doctor en Historia.

Hay que recordar que Torres es el promotor de una iniciativa, ya rechazada por el Cabildo, para declarar BIC a 140 edificaciones de Puerto del Rosario. Las últimas dos viviendas derribadas se ubicaban en pleno casco histórico de lo que fue Puerto Cabras. Torres critica a la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que dirige Roberto Padilla, por conceder las licencias de demolición, así como a la Consejería de Patrimonio Histórico del Cabildo, que dirige Juan Jiménez, por haber mostrado interés por las edificaciones únicamente después de que fueran demolidas. «La realidad es que una institución y otra se han pasado la pelota para escurrir el bulto. Pero la realidad es obvia para todos: lo que queda de Puerto Cabras va a ser demolido. Es tal la dejación del Ayuntamiento en proteger el patrimonio que los restos van a caer en pocos años», explica.

El historiador recuerda que en la capital majorera «no se ha protegido nada, se han hecho inventarios, según el Cabildo, catálogos», etcétera, «pero todo eso no es vinculante legalmente» y, a día de hoy, «el Ayuntamiento puede demoler lo que le venga en gana en todo el casco de Puerto del Rosario». Según Torres, de la hecatombe sobre el patrimonio histórico que se avecina, «solo queda excluida la iglesia de Nuestra Señora del Rosario; el resto puede ser tirado ipso facto, en cualquier instante».

Torres apunta a la utilización de «los resortes del poder» por parte de empresarios y otros particulares propietarios de viviendas afectadas, «muchos de ellos bien situados en el Cabildo y en el Ayuntamiento», para impedir el BIC para Puerto Cabras. En este sentido se refiere de nuevo a los dos inmuebles demolidos el 13 de agosto: «Estaban protegidos con un Plan Especial de Protección (PEP) hasta el año pasado y dejan de estar protegidos con la aprobación del nuevo Plan General». La eliminación de ese PEP en el nuevo planeamiento de Puerto del Rosario, según Torres, es lo que ha permitido la demolición de las dos casas de la calle Eustaquio Gopar: «Esto antes no se podía tocar y, ahora, no es que no se pueda tocar, es que se puede derrumbar completamente para hacer nueva obra».

Entre los dueños de los inmuebles, los hay vinculados al mundo político y empresarial que presionan para parar el BIC. Frente a ello, y ante la dejación de Cabildo y Consistorio, Torres insta al Gobierno canario a «tomar cartas en el asunto y promover el BIC antes de que caiga todo».