La mitad de los parados, sin graduado escolar

En torno a 6.000 personas de Fuerteventura estaban matriculadas el pasado curso en algunos de los títulos ofertados por Radio Ecca. «Crecemos en volumen total de alumnos aunque no en el estudio del graduado, que a nosotros nos importa mucho porque casi el 50% de las personas desempleadas no lo tienen y sin el graduado es muy difícil tanto hacer una formación posterior como conseguir un trabajo», explicaba este viernes el director de Radio Ecca, Lucas López, antes del consejo asesor de la emisora educativa, que se desarrolló en el Cabildo con la participación de representantes del Cabildo, de los ayuntamientos y de diversas entidades.

López indicó que, en el caso de la isla majorera, aparte del título de graduado, entre los estudios más demandados destacan «la formación en idiomas, por ejemplo, el curso We are Fuerteventura». También estudios relacionados «con la formación para una Fuerteventura sostenible», si bien en este caso es una formación «más orientada para escolares y profesorado que para el público tradicional de Radio Ecca». López explicó que el perfil del alumnado en Fuerteventura se divide en cuatro grupos: escolares que se forman en cultura medioambiental; personas nacidas fuera de la Unión Europea que al llegar a la isla sin formación no pueden acceder al empleo; menores de 34 años que en su día salieron del sistema educativo sin titular; y el grupo tradicional de mujeres adultas que vuelven a estudiar una vez han cambiado sus condiciones laborales o familiares.

Entre los grandes retos para los próximos años figura como desafío, «no solo para Fuerteventura sino para toda Canarias, la formación profesional a distancia». En este sentido, «ahora mismo se está trabajando en la reglamentación, vamos con un poco de retraso con respecto a otras comunidades, pero permitiría que la formación a distancia sea también para FP y que sea una posibilidad real para Fuerteventura». «Espero que dentro de un año exista una normativa que nos permita impartir ciclos formativos a distancia», añadió López.

Descenso del paro

Según el presidente del Cabildo, Marcial Morales, Radio Ecca ha contribuido a que, «en Fuerteventura, durante el último año, haya descendido en 2.000 personas el desempleo», ya que «la formación es una de las claves, si no la principal, para aprovechar las oportunidades laborales que se están generando».