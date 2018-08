Tiran camadas de perros a la basura

Tres camadas de perros han aparecido dentro de contenedores de basura en las últimas semanas, según confirma Fátima Velázquez, presidenta de la protectora Help Fuerteventura. La última, formada por cinco cachorros mestizos con bardino, fue descubierta hace escasos días en un pueblo del municipio de Puerto del Rosario: «A esos perritos los metieron en un saco de papas y los tiraron dentro de un contenedor de basura en El Time. Hasta que pasaron dos chicas que escucharon como a unos gatitos, buscaron dentro y encontraron en un saco de papas a los cinco bebés. A los cachorros no los dejaron ni mamar de la madre, fue nacer y los tiraron a la basura», denuncia Velázquez, que no entiende tanta crueldad.

Sin duda, hubieran muerto triturados por el camión de la basura si nadie los hubiera descubierto. Help Fuerteventura se hizo cargo de los cachorros, que fueron llevados al veterinario, donde se comprobó que tenían hipotermia y que en general estaban débiles. Fueron distribuidos en casas de acogida. Finalmente, de los cinco perritos han fallecido dos, aunque se cree que los otros tres salgan adelante.

El objetivo ahora es que los supervivientes sean adoptados por personas responsables. Dos de los tres cachorros vivos -macho y hembra- han estado bajo cuidado de su madre de acogida temporal, Lourdes Martínez, que los ha llamado Turco y Nala. «Están muy bien los dos, pero son tan pequeños que requieren atención las 24 horas», explica Martínez, quien ha organizado su tiempo para darles el biberón. El siguiente paso es que sean acogidos temporalmente en casa de alguien con una perra nodriza dispuesta a adoptarlos, al menos hasta que puedan ser destetados.

Desde Help Fuerteventura, donde el caso de estas últimas tres camadas tiradas a la basura ha generado «una gran indignación», recomiendan la castración o la esterilización de las mascotas. En la protectora reconocen que, a día de hoy, están desbordados ante tantos perros y gatos que son abandonados.