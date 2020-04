Sin poder ir a coger carnada de viejas en Majanicho por el Covid-19

Isabel es la de la puertita azul que ves allí, el inglés vive al lado, la gente del otro lado de la playa y Juan y yo: unas seis casas»: Roberto de León Martín hace recuento de las chozas ocupadas en Majanicho, en el municipio de La Oliva, durante el estado de alarma. Camarero en paro, sueña con el momento en que la desescalada le permita volver al mar, «a pescar, a coger carnada de viejas, a lo que sea». Vive alongado sobre la playa que, a esta hora de la mañana, luce con los riscos al aire por la marea baja.

Durante los casi 50 días de confinamiento, el único ruido de Majanicho es el de los helicópteros sobrevolando la costa entre El Cotillo y Corralejo. Un día sí y otro no. Al principio, «lo hacían por controlar a la gente que hace kitesurf y los sacaban del agua», recuerda Roberto (Corralejo, 1979) desde su terraza. En el anecdotario del coronavirus de Majanicho, la vigilancia de la Guardia Civil sobre la pesca de caña también deja historias: a uno lo multaron por ir a coger carnada de viejas, aunque él intentó escaparse diciendo que se alejó de su casa para coger cobertura con el móvil, pero no coló.

El aislamiento social deja su huella en la pequeña playa en forma de más zarapitos y más sebas, «pero igual cantidad de plásticos en la orilla que ni el Cabildo, ni el Ayuntamiento de La Oliva vienen a recoger como antes». Además de poder volver a coger la caña de pescar y voltear piedras en busca de carnada, Roberto espera a la desescalada para «para qué va a ser: para poder moverte sin pensar que te ganen a parar y a multar». Mientras llega ese momento, se conforma con que «Majanicho se quede así, tranquilito y con poca gente».

Desde su terraza, Roberto llama al alcalde de Majanicho como le dice a su vecino Juan. «El es el alcalde y yo entonces soy el policía», se ríe y va a buscar a este jubilado que reside en la playa desde hace siete años. Juan de Dios Figueroa Morera (Corralejo, 1952) tiende la ropa mientras habla y sueña también con el momento de volver a echar un lance y con las viejas secándose al sol. «Si hay que estar cerrados en casas por el virus, se está», sentencia, «y qué mejor que en Majanicho, a un tiro del supermercado de Lajares o de Corralejo».

Después de aclarar que de alcalde nada, se queja de lo mismo que su vecino Roberto: ni el Cabildo, ni el Ayuntamiento viene a recoger los jallos de plásticos que la marea deja en la orilla. Por lo demás, habla encantado de las ventajas de vivir en Majanicho, «con toda la naturaleza aquí: ves garzas, ves bichos, ves las olas, no es como en una capital». Juan, trabajador de hostelería ya jubilado «pero que le pego también al mar», vivía de niño desde abril hasta final del verano en Majanicho, en Ajuy, en Gran Tarajal, «donde había pesca. Secaban y salaban el pescado, sobre todo viejas, y luego vendían. Me acuerdo hasta de cuando me mudé a Gran Tarajal porque mi madre trabajó en el empaquetado de la zafra del tomate».

La libertad, la libertad, dice María Isabel Fuentes (La Oliva, 1964) que echa en falta, «ni lo preguntes». Esta trabajadora de la hostelería ahora al paro lamenta que Majanicho luzca llena de sebas y, a renglón seguido, se acuerda de las familias sin recursos, «todos está más limpio, pero la gente está pasando necesidades. Yo, no, porque los hoteles pagaban bien». Ella no mira mucho para la playa porque su jornada transcurre entre los hijos y la preparación de la comida.

Esta mujer se mueve mientras habla entre la liña de ropa tendida, es solícita y anima a salir de la casa a la hija María para que cuente su experiencia de cursar estudios universitarios desde este confín del norte majorero. Porque, de Majanicho hacia arriba, la única frontera es el mar y el perfil de Lanzarote como vigía.