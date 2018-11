Samuel, con un 20% de visión, no se resiste a un futuro incierto

dafne morales / Puerto del rosario

La historia del pequeño Samuel Hernández y su familia ha sido un camino con grandes desafíos. Y a pesar del largo trayecto que queda por delante en la lucha por la igualdad e integración de personas con cualquier tipo de discapacidad, Samuel Hernández ha conseguido con once años entrar en un equipo de fútbol después de haber sido siempre rechazado por su 20% de visibilidad ocular. La oportunidad se la dio el club deportivo Henequén, de Puerto del Rosario y, a pesar de sus dificultades, está muy feliz, pero con la incertidumbre de no saber que futuro le depara en esta isla.

El pequeño nació ciego debido a una malformación congénita, impidiendo que sus ojos se desarrollaran durante el embarazo. A partir de ahí, su familia no ha parado de viajar buscando alguna solución, a Las Palmas de Gran Canaria, Barcelona, Madrid y Asturias, y tras 27 operaciones de trasplantes, perdió el ojo izquierdo y sólo tiene un 20% de visión en su ojo derecho. «Debería llevar una prótesis, puesto que las anteriores que han intentado incorporarle le han sido rechazadas», comenta su madre Jennifer Navarro, de 30 años.

Según ella, «los médicos dicen que mi hijo no va a recuperar más de ese 20%. Siempre buscan la vía más fácil. El problema es que al forzar más su ojo derecho, corre el riesgo de perder toda la visión».

Además, su madre Jennifer, soltera desde que su hijo nació, luchó para que entrara en una guardería, y «siempre con excusas de que los sitios no estaban habilitados para personas con este tipo de discapacidad». Luego, cuando fue creciendo, siempre quiso apuntarse a actividades extraescolares, como su pasión: el fútbol, y obtuvieron los mismos problemas, las mismas excusas. Después de once años han conseguido que Samuel entre en el club deportivo Henequén.

ONCE. Esta familia, residente en Puerto del Rosario, tuvo que buscarse la vida por completo al encontrarse siempre con las puertas cerradas. Jennifer dice haberse visto «prácticamente sola en esta lucha», hasta que con ayuda de la ONCE y su profesora Marina, que es la única que hay en toda la isla, pudo respirar más tranquila, aunque con paciencia, puesto que no consiguió el certificado de discapacidad hasta unos cuantos años más tarde.

Fue, en parte, gracias al presidente de Adivia Fuerteventura (Asociación de discapacitados visuales, auditivos y físicos), José Gómez, que «mi criatura» pudiera ser afiliado a la ONCE.