Polémica por las luces navideñas de Corralejo

El PP denuncia que las arcas municipales han pagado casi 18.000 euros «pero nadie puede arreglar a estas alturas el daño a la imagen turística que ha hecho el propio Ayuntamiento a su municipio», asegura el portavoz del PP en La Oliva, Claudio Gutiérrez. A estos 18.000 euros, hay que sumar el gasto de materiales que ha supuesto el proyecto así como la instalación por parte de la empresa y los operarios del ayuntamiento para colocarlas en las diferentes calles de Corralejo. Además, el grupo de gobierno se comprometió a poner más luces en El Cotillo y en las principales calles de Corralejo, «pero no han hecho nada», añaden los populares.

En la moción, el PP denuncia que el Ayuntamiento de La Oliva presentó un proyecto de iluminación navideña novedosa, sostenible y de repercusión internacional, creando gran expectación entre los vecinos desde el primer momento. «Incluso la idea de reciclar materiales para la utilización de la decoración navideña nos pareció correcta y que podría quedar bien, pero el resultado no ha sido el esperado y no podemos pagar por algo que no hemos contratado porque todo ha sido un fracaso y ha generado críticas sin fin».