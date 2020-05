Pilar González: «Señor Blanco, usted no es digno de ser alcalde de La Oliva»

La edil de Gana Fuerteventura explicó que hasta ahora había rechazado replicar a lo dicho por Blanco «en su periplo por los medios de comunicación, me he mantenido en silencio» hasta que estuvieran «cara a cara, mirándole a los ojos». Y lo que tenía guardado era que «usted no es digno de ostentar la más alta representación de nuestro municipio, que a usted ese sillón le queda muy grande, y esto no son sólo palabras gruesas sino palabras basadas en hechos objetivos y constatables».

El show del robo del cd

Pilar González le echó en cara la convocatoria de la junta de gobierno del 24 de marzo, diez días después del decreto del estado de alarma, que aprobó gastos «con total gala de falta de empatía con el drama sanitario» de festejos y eventos deportivos y culturales. También argumentó que Blanco se había saltado los informes jurídicos para dar luz verde por decreto, a pesar de la censura, gastos por dos millones de euros y 100.000 euros en publicidad.

«Le sobra arrogancia», «los vecinos no se merecían el circo mediático orquestado por usted en una campaña de autobombo que produce pavor» , «le ha faltado honor y le ha sobrado vileza» y «a usted no le gusta trabajar, le tiene miedo al trabajo, su única preocupación es rentabilizar el trabajo de los demás» son otras de las perlas que dedicó a un Isaí Blanco que le replicó con un «Pilar, mi amor hacia ti es ahora aprecio» y que las relaciones habían sido buenas antes de la presentación de la moción de censura el pasado 11 de marzo.

El alcalde nacionalista dejó claro que las dos auténticas razones de la presentación de la moción de censura se relacionan, no tanto por su gestión, sino con el desarrollo urbanístico de La Oliva «que no compartimos: nosotros queremos crecer en calidad y no en cantidad»; y con la auditoría de la urbanización Corralejo Playa. Sobre esta auditoría, que Isaí Blanco denunció la semana pasada que le habían robado el CD sobre el informe de la gaveta de la mesa del despacho de alcaldía, el portavoz de En Marcha, Pedro Amador, lo tildó «show mediático» sobre una información que le había pedido hace un año al alcalde «y no entiendo por qué no me la proporcionó si la tenía tan cerca».