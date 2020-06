Pilar González, alcaldesa: «El desarrollo turístico de La Oliva será sostenible»

Catalina García / Puerto del Rosario

— En su discurso de toma de posesión el pasado 25 de mayo, cuando prosperó la moción de censura contra el nacionalista Isaí Blanco, agradeció casi en primer lugar la labor de las trabajadoras del área de Servicios Sociales. ¿Cuál es la plantilla y cuántas ayudas tramitadas?

— Es encomiable el trabajo vocacional de las mujeres del departamento de Bienestar Social de nuestro Ayuntamiento que, con su concejal al frente, mi compañero Rafael Benítez, se han volcado en una gran respuesta gubernamental ante un momento tremendamente complicado para las familias. Una plantilla que hemos ido consiguiendo aumentar, pasando de cuatro trabajadoras sociales a ocho y duplicando también el personal administrativo. Algo que nos ha permitido dar una respuesta más rápida a las familias que han acudido a solicitar la ayuda de la administración más cercana al ciudadano: el Ayuntamiento. En este sentido, hasta el momento se han atendido más de 5.000 consultas en materia social y tramitado unas 524 ayudas de emergencia social, que van desde alimentos, productos de higiene y farmacia o una solución habitacional.

— Accede usted a la alcaldía de La Oliva casi en el ecuador de la desescalada y en un municipio fuertemente golpeado por la crisis sanitaria, que se ha convertido en laboral. ¿Sabe cuántas personas están en paro en La Oliva y cuántas acogidas a ERTE? ¿Qué medidas de ayuda activará para este sector de la población hasta que se ponga en marcha otra vez la industria turística?

— Según los datos que manejamos del Servicio Canario de Empleo, hemos cerrado el mes de mayo con 2.954 personas desempleadas, muy por encima de las 1.911 que había antes de la crisis de la covid-19, lo que nos tiene que llevar a la reorientación de los recursos públicos, para ponerlos -ahora más que nunca- al servicio de la gente, para que nadie se quede atrás en esta crisis. La esperanza está en los 2.799 trabajadores afectados por un ERTE, donde tenemos también que poner el objetivo para contribuir al mantenimiento de esos empleos a través de una reducción de la carga fiscal de los empleadores o con las subvenciones para que autónomos y comerciantes puedan paliar los efectos de esta crisis. Desde el 14 de marzo, día en el que se paró la economía de nuestro país, nada es igual a como lo conocíamos. Los presupuestos públicos tampoco, por eso estamos trabajando ya para adaptarlos a la nueva realidad, con una caída de los ingresos por la disminución de actividad y una reorientación del gasto público.

— Habló usted también de un plan de embellecimiento en su discurso tras tomar el bastón de mando de La Oliva. ¿Puede adelantar las líneas principales de actuación?

— El turismo también cambiará porque habrá una competencia mayor dentro de un mercado cada vez más global, a lo que se suma la recuperación de destinos competidores de Canarias como Turquía o Egipto, por tanto, debemos prepararnos para ese escenario. Fíjese que con el cero turístico actual los hoteles han aprovechado para hacer obras de remodelación. Nosotros debemos hacer lo mismo con los espacios públicos, no solo por contribuir en la mejora de nuestra imagen turística y de calidad de infraestructuras a la ciudadanía, sino porque con ello contribuiremos a generar inversión a través de la obra publica que se traduzca en empleo. Por tanto, en lo que ya estamos trabajando es un diagnostico que nos permita tener una fotografía real del estado de nuestros pueblos. A partir de ahí, pondremos en marcha distintas acciones, como el refuerzo en la limpieza, reasfaltado de calles, ampliación del alumbrado público, mejora en la gestión de residuos, mejora de aceras, etc.

— ¿Qué replica a sus enemigos políticos que ven detrás de la moción de censura que la alzó como alcaldesa una excusa para dar luz verde al desarrollo urbanístico desaforado en La Oliva?

— El tiempo les quitará la razón de esa opinión infundada. Detrás de la moción de censura no hay excusas, hay argumentos que se basan en la mala gestión de Isaí Blanco como alcalde. En materia urbanística conseguimos impulsar desde la Concejalía de Urbanismo el retomar la elaboración de un documento estratégico para cualquier municipio, como es el Plan General de Ordenación Urbanística. Fíjese que aún nos regimos por las normas subsidiarias del año 2000, algo inconcebible y algo a lo que debemos poner solución, apostando por un desarrollo urbanístico no de cantidad, sino de calidad.

— Usted fue la concejala de Urbanismo del anterior grupo de gobierno, así que conoce las líneas básicas del PGO. ¿Realmente crea más suelo turístico en Corralejo y El Cotillo? ¿O sólo pondrá solución y modernidad a lo ya existente, como por ejemplo los complejos inacabados de la entrada de Corralejo?

— La redacción del Plan General se encuentra en fase inicial y por tanto aún es pronto para dar respuesta a esta pregunta. Lo que tenemos muy claro en el grupo de gobierno, es que el desarrollo de nuestro municipio será sostenible, es decir, respetuoso con el medio ambiente y primará la calidad en detrimento de la cantidad.

— ¿Se considera heredera también política de su padre, Domingo

González Arroyo, como ya destacó en su discurso de toma de posesión como alcaldesa?

— Mi padre ha sido un maestro para mi y me considero heredera de muchas de sus pasiones, entre ellas la política y el municipio de La Oliva. Puedo decir con orgullo que soy la hija de un hombre que ha trabajado incansablemente por este municipio, por eso digo que me gustaría seguir sus pasos.

— La apoyaron en su proclamación cinco de los siete partidos presentes en La Oliva. ¿Sopesa su grupo de gobierno meter a algún concejal más para reforzar la mayoría? ¿Se siente reforzada con el apoyo del PP y Unidas Podemos?

— Yo agradezco el gesto de generosidad política y valentía de los concejales del Partido Popular y Podemos por su apoyo a la moción de censura. Entendieron que era necesario un cambio en la alcaldía de este Ayuntamiento y lo refrendaron con su voto. Por el momento el grupo de gobierno lo conforman quienes lo conformamos. Yo he tendido la mano a todos los grupos de la oposición, incluido Coalición Canaria, a quien, además, en la persona del ex concejal de Hacienda, invité hace unos días a una reunión de trabajo. A quien agradezco que haya asistido.

— El cierre de la carretera llamada de las dunas de Corralejo está pendiente de la finalización de la obra de la autovía. ¿A favor o en contra de mantener en uso esta carretera?

— Absolutamente a favor de mantener su uso. Se podría articular un control del tráfico, pero nunca impedir el disfrute de un lugar paradisiaco, único, como son las playas de Corralejo. Lo fácil para un político es prohibir, lo deseable es que un político sepa conjugar diferentes sensibilidades.

— Unas 400 familias de su municipio dependen del proyecto de modernización del hotel Oliva Beach, en Corralejo. ¿Cuándo se va a trasladar a Madrid para exigir al Ministerio de Transición Ecológica que dé la licencia de obra?

— De las primeras reuniones que he tenido tras la toma de posesión como alcaldesa ha sido con los representantes de los trabajadores del hotel Oliva Beach. Hemos hechos una valoración de la situación actual y ya he pedido una serie de reuniones en el Ministerio de Transición Ecológica. Pero mire, en este asunto también quiero ser muy clara. Yo no voy a ir retransmitiendo cada reunión, cuando tenga la solución o algo importante, lo haré público. En este tema hay que ser muy respetuosos. Hay unas 400 familias de nuestro municipio que llevan casi tres años en un limbo, con mucha incertidumbre, y no se puede seguir en esta situación. Las administraciones públicas estamos para aportar soluciones, no para generar problemas.