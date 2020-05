Pilar González, alcaldesa de La Oliva: «Quiero seguir el ejemplo de mi padre»

«Soy una hija obediente»

Frente a todas las críticas de protagonismo político, la nueva alcaldesa aclaró que «quiero que me crean que no me mueve el afán por ocupar un sillón, ni el afán de protagonismo. Mi trabajo no girará en torno a los medios de comunicación, ni a la redes sociales. Lo único que me mueve es mi amor por este municipio, mi orgullo por el municipio que me lo ha dado todo y al que quiero devolver parte de lo que he recibido».

Para el final de su discurso dejó las referencias a su padre, Domingo González Arroyo, exalcalde, exconsejero, expresidente del PP y exparlamentario. «Mi padre llegó a la alcaldía tras la dictadura, pero su amor por su pueblo, su trabajo sin horarios, su tesón y su afán de servicio a los ciudadanos permitieron que el municipio pasara, tras sus 24 años de gobierno, de una foto en blanco y negro a una en color».

A lo que añadió que, «como mi padre me mandata, yo soy una hija obediente, me convertiré en la sirviente de todos los ciudadanos, sin tener en cuenta su color político.», para terminar emocionándose en el agradecimiento a su familia, sobre todo el de su progenitor «que ha estado presente siempre que lo he necesitado».

Al salir adelante la moción de censura, AM-CC pierde su último alcaldía en Fuerteventura, después de que cayeran los ayuntamientos de Tuineje y Pájara, gobernando sólo en Antigua.