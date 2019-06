Pesadillas para conquistar a las musas

Quién no ha fantaseado alguna vez con convertirse en escritor de éxito. Sin embargo, delante del procesador de textos, se descubre que no solo se trata de juntar letras. Hace falta una buena historia, ser capaz de darle forma y, por supuesto, tener un gancho para que los lectores no abandonen hasta la última página. Precisamente, en la Feria del Libro de Fuerteventura, que se celebra desde el pasado miércoles en el Palacio de Congresos de la capital, se han impartido varios talleres con el fin de aportar algunas técnicas tanto para activar la inspiración de las musas como para aprender a plasmar las historias en forma de relatos.

Daniel Bernal, escritor, crítico literario y gestor cultural, impartió ayer un taller sobre relatos de terror: «Lo que hacemos es utilizar los miedos y pesadillas de las propias personas que participan para crear los relatos. Se trata de escribir relatos de terror, pero también sirven para aplacar un poco los miedos de cada uno, de modo que esto tiene un punto terapéutico». Bernal apuesta por «explorar las pesadillas, que son fórmulas en las que nosotros, inconscientemente, elaboramos nuestros propios miedos». Por tanto, además de obtener una historia, también se consigue «desdramatizar la pesadilla escribiendo sobre ella». De ahí que el proceso de creación literaria pueda resultar terapéutico. En el taller, de hora y media, Bernal aseguró ante sus oyentes que el mejor entrenamiento para escribir historias de miedo es, «sobre todo, leer» y, en concreto, «relatos de terror». Entre los autores que recomienda destaca a Lisa Tuttle, «una escritora angloparlante con un libro de cuentos de terror muy interesante».

El de Bernal no fue el único taller de redacción en la jornada del sábado, puesto que la ilustradora Dori Alessio impartió otro sobre escritura creativa y la escritora y editora Elena Morales un tercero, en este caso dirigido a niños de entre 7 y 12 años. Los más pequeños de la casa también disfrutaron de lo lindo con la compañía Reymala, que representó la obra de teatro ¡!Stronger. Una basura de espectáculo!¡ Entre las presentaciones de libros de ayer destacaron Lugares fuera de sitio. Viaje por las fronteras insólitas de España, de Sergio del Molino, y El día que murió Kapuscinski, de Ramón Lobo.

Los visitantes que curioseaban entre los stands pudieron conocer a Ana Larraz, escritora de novela histórica, quien, desde Gran Canaria, viajó a la Feria del Libro de Fuerteventura para presentar sus cuatro obras: Gente de orden, sobre la República; La fotografía, historia de un soldado, sobre la guerra civil; Retazos del pasado, una colección de relatos cortos y una novela corta que surgen de los dos libros anteriores; y Alicia Salanueva. Tiempos de amor y guerra, una novela romántica ambientada en la guerra civil. En La fotografía, historia de un soldado, Larraz cuenta la historia de su propio abuelo, fallecido en la guerra civil y al que por tanto no conoció, que la autora documentó gracias a 142 cartas remitidas por aquel a su esposa y a sus investigaciones.

La 30º Feria del Libro de Fuerteventura se despide hoy domingo hasta el próximo año con una mañana plagada de cuentos y actividades. A partir de las 12.30 horas, el grancanario Santiago Gil presenta su última novela, El gran amor de Galdós. Y, a las 13.30 horas, los poetas Iván Cabrera Cartaya, Libertad Morales y Mar Zeraus se unirán al músico Silvio López y a los chefs locales Demian Zambrana (La Jaira de Demian), Francisco Vilela (Volcano), Israel Franco (La Bodeguita) y Pietro Epifani en un homenaje a César Manrique.