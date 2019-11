Pedro Armas, alcalde: «Creo que el pleno de Pájara sentará jurisprudencia»

Catalina García / Puerto del Rosario

— Nada más tomar posesión por segunda vez como alcalde de Pájara en el pleno de debate de la moción de censura de este lunes, usted se reafirmó en el actual pacto con PSOE y Unidas Podemos y rechazó el anterior con Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) a la vista del abandono de la sesión por sus concejales.

— Lo que sí tengo claro, a la vista del comportamiento del exalcalde Miguel Ángel Graffigna en estos últimos días y sobre todo en el pleno del lunes de debate y votación de la moción de censura, es que me equivoqué al firmar el pacto inicial con CC y el PP. El lunes se confirmó la forma de actuar del exalcalde de CC en el pleno, no conmigo sino con todos sus compañeros, y salió el Miguel Ángel Graffigna que es. No tengo que decir nada porque cualquiera que quiera, lo puede ver.

— ¿No le resulta raro e incluso incoherente haber jurado el cargo y tomar posesión como alcalde dos veces en menos de cuatro días?

— Es raro e incluso estrambótico. También creo que sienta jurisprudencia de una forma u otra. Pero es verdad que CC y el PP se inventaron un pleno de elección de alcalde con un informe del vicesecretario del Ayuntamiento de Pájara en contra y así a todo lo llevaron a cabo el pasado jueves, 21 de noviembre, ante lo que nos vimos obligados a presentar candidatura a la alcaldía. La misma candidatura que presentamos este lunes, en el pleno de debate de la moción de censura que sí estaba convocado por ley.

— O sea, que usted se reafirma en la actuación de su equipo de gobierno con PSOE, AMF-NC y Unidas Podemos de no levantarse al dar Miguel Ángel Graffigna por terminada la sesión y continuar con la votación de la moción de censura pese al informe contrario de la vicesecretaría del Ayuntamiento de Pájara.

— Claro, porque el pleno del lunes sí estaba convocado por ley. La advertencia del vicesecretario Miguel Ángel Rodríguez no era tal sino sólo diciendo que la moción ya estaba terminada. Pero eso no es lo que nos preocupaba sino que anunciamos una querella criminal contra la convocatoria del pleno de elección del alcalde del jueves porque se saltó la norma que dice bien claro que no puedes interrumpir una moción de censura una vez que estaba diligenciadas por el vicesecretario del Ayuntamiento de Pájara. Este lunes, a pesar de la causa sobrevenida relativa a la dimisión del alcalde de CC, había que ratificar la moción de censura de nuestro nuevo pacto y eso hicimos.

— Muchos apuntan a que, detrás de la ruptura del anterior pacto con CC y el PP y la firma del nuevo con el PSOE, AMF-NC y Unidas Podemos, se encuentra el interés por la adjudicación del contrato de redacción del Plan General de Ordenación (PGO) de Pájara.

— La convocatoria está preparada y diligenciada por la parte técnica y por secretaría con todas las bendiciones. Dios mediante, la próxima semana convocaremos la mesa de contratación. Además, se ha hecho todo el proceso bajo la supervisión del alcalde saliente Miguel Ángel Graffigna, ¿qué problema tienen con eso? Y no es que muchos apuntan, como usted dice, a la relación de la moción de censura con la contratación de la elaboración del PGO, yo sólo se lo he oído al exalcalde de CC.

— Dígame qué primeras medidas acometerá ya como alcalde de Pájara.

— De entre las primeras será precisamente la contratación del PGO, además de reunirme con todos los concejales para poner en común todas las necesidades de cada área y empezar a trabajar a partir de ahí.

— El día de la presentación del nuevo pacto PSOE, AMF-NC y Unidas Podemos, usted profirió una exclamación homófoba. El colectivo LGTBI Altihay le exigió pedir perdón de manera pública. ¿Lo ha hecho usted?

— Si, en un medio de comunicación por supuesto y no dije nada homófobo sino que pronuncié una expresión pero que maticé porque, si alguien oye la grabación o ve las imágenes, lo precedí de la frase sin ánimo de ofender a nadie y usando un dicho majorero. Lo único que quería decir que nos dijeron que no iba a haber pactos en cascadas y que, en cada municipio, hiciéramos lo que hicimos. En cualquier caso, mis disculpas a cualquiera que se sintiera ofendido. Siempre digo que no tengo amigos con diferente orientación sexual sino que tengo amigos.