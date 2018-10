Pájara precinta cuatro hoteles de la cadena SBH a partir del lunes

200 trabajadores

El alcalde subraya lo inevitable del precinto de los cuatro establecimientos alojativos debido a que «si la familia propietaria no ha presentado la documentación requerida por este Ayuntamiento, no queda otro remedio porque no puede ser que nos esté llamando el juez por incumplir nuestros propios requerimientos». De hecho, el grupo de gobierno local se arriesgaría a un presunto delito de prevaricación por omisión si no procediera al cierre que debe ejecutar la Policía Local en los próximos días. Cuando la familia Pérez recibió la primera notificación de precinto a principios de julio, en la que Pájara daba un plazo de un mes para rectificar y aportar la documentación, se apuntó que estaban en peligro los puestos de trabajo de unas 200 personas, algunas con decenios de antigüedad en la empresa. Perdomo apela a ellos y envía un mensaje a Gregorio Pérez «al que, por activa y por pasiva, le hemos requerido que aporte documentación y que deje de grabar vídeos en internet».