Pájara exige a Educación datos sobre el nuevo IES de La Lajita

Canarias7 / Puerto del Rosario

El Ayuntamiento de Pájara ha exigido una explicación a la consejera de Educación del Gobierno de Canarias, María José Guerra, sobre el futuro del proyecto para la construcción del nuevo IES de La Lajita, después de que el pasado 24 de octubre asegurase que no hay suelo ni crédito disponible para llevar a cabo la obra, en contra de la información facilitada un mes antes, donde se decía que el proyecto ya estaba en marcha.

Desde el Ayuntamiento se recuerda que el pasado 27 de septiembre el Gobierno de Canarias, a través del viceconsejero de Relaciones con el Parlamento, señalaba que la obra se encuentra en fase de contratación y que el expediente ya cuenta con proyecto de ejecución y supervisión favorable. Sin embargo, «incomprensiblemente, un mes más tarde, el 24 de octubre, en un nuevo escrito, el mismo viceconsejero de Relaciones con el Parlamento respondía que la Dirección General de Centros no cuenta con suelo disponible, no hay proyecto de ejecución de obras redactado y no existe crédito vinculado para esa contratación.

El alcalde de Pájara, Miguel Ángel Graffigna, califica esta respuesta como «una vergonzosa mentira más del Gobierno, pues podemos demostrar que existe una partida de 100.000 euros destinada a la redacción del proyecto en los presupuestos».