Pájara es «la más interesada en el proyecto del Stella Canaris»

Catalina García / Puerto del Rosario

El Ayuntamiento de Pájara ha cumplido, y con creces, con el proyecto de remodelación del hotel Stella Canaris, en Morro Jable. De hecho, replica el alcalde Rafael Perdomo a las críticas de su propietario Samith Sawiris en el diario El Mundo, el Consistorio ha puesto a la disposición de la empresa «todo el equipo de trabajo municipal a su disposición para sacar adelante» la inversión de 200 millones de euros y ha apostado «desde el inicio» por este proyecto, «resolviendo todo lo más rápido posible».

El primer edil recuerda que el Consistorio del sur majorero «los procedimientos hay que cumplirlos en un estado de Derecho como el nuestro» en este proyecto turístico de unas 3.800, ni en ninguno, a lo que añade que el equipo contratado por Sawiris «no ha sido lo suficientemente diligente o no le ha dicho la realidad de lo que está pasando». Perdomo explica que el Ayuntamiento ha hecho un requerimiento a la empresa del magnate egipcio que compró al casi en ruinas Stella Canaris en 2016 «y hasta que no se resuelva presentando lo que tiene que presentar, no se le puede dar la licencia».

De todas formas, precisó el alcalde, Pájara ya concedió licencia de ejecución al hotel Jandía Sol, de cuatro estrellas, «que pueden empezar cuando quieran» y que entran dentro de la primera fase de la urbanización. La propietaria del Stella Canarias tienen otros tres hoteles pendientes de «unos pequeños informes» y de la presentación de un proyecto que «se podría resolver fácilmente». Sin embargo, la segunda fase de la urbanización consta de dos hoteles que requieren de una serie de proyectos que la empresa de Sawiris «no ha presentado en absoluto» ante el Ayuntamiento de Pájara. En total, el nuevo Stella Canaris se divide en seis hoteles de unas 3.800 camas con un solo proyecto de urbanización dividido en dos fases.

El alcalde aconseja al nuevo propietario que contrate u nuevo equipo «eficaz» que le diga «las cosas como tiene que ser». No hay que olvidar, zanja, que Pájara es la más interesada en que el proyecto salga adelante por la generación económica que supone.