Oasis Park proyecta una sala de ordeño para sus camellas

Oasis Park Fuerteventura está trabajando en el diseño y construcción de una sala mecanizada para el ordeño y envasado de leche de camella, todo ello con vistas a una futura comercialización del producto en un plazo estimado que podría ser de dos años, una vez construidas las instalaciones y completados los trámites legales. Obviamente, el diseño de las instalaciones en el que se está trabajando tendrá que adaptarse a la fisonomía del animal, es decir, a características físicas como la joroba, la altura a la que se hallan las ubres, el largo del cuello, etcétera. Oasis Park tiene más de 200 camellas, lo cual no quiere decir que todas estén siempre en capacidad de producción, ya que eso depende de diversos factores.

La producción media de leche de una camella es de tres litros al día, una cantidad pequeña en comparación con los 35-40 litros que puede dar una vaca. Además, la camella no alcanza la madurez reproductiva hasta los cinco años. Estos aspectos son solo algunos de los muchos que se están teniendo en cuenta a la hora de desarrollar este proyecto que está en manos de Elena Díaz Medina, doctora en Producción Animal y responsable de la granja de camellos de Oasis Park Fuerteventura, quien, además, presentaba en septiembre de 2017 una tesis doctoral al respecto en la Universidad Autónoma de Barcelona bajo el título Estudios sobre identificación, lactación y cría de dromedarios en la isla de Fuerteventura (Canarias).

La tesis de Díaz se plantea como objetivos, según explica el documento, «obtener resultados prácticos e información específica sobre aspectos necesarios en el establecimiento de una granja camellar para producir leche en la isla de Fuerteventura».

Con respecto a la comercialización, Díaz explica a este diario que, teniendo en cuenta que la cantidad de leche que da una camella es baja y que producirla tiene importantes costes, el objetivo no es tanto vender la leche en sí, «que también», sino productos derivados «con un valor añadido, como, por ejemplo, helados, yogures o cortados de leche de camella» y que se podrían ofertar en el mismo parque.

Leche saludable

La leche de camellas tiene «propiedades beneficiosas» para la salud de casi todo el mundo y, en concreto, para personas con determinadas dolencias, como, por ejemplo, la diabetes, ya que «tomada de forma continuada ayuda a reducir la glucosa en sangre». Pero Elena Díaz aclara que no es un alimento milagroso: «Ningún alimento es milagroso y no se le puede decir a la gente que sirve para curar la diabetes, porque no es verdad».