«No quiero ser alcalde de Antigua, solo venia a trabajar»

— Con el alcalde Juan José Cazorla media legislatura de viaje y el popular Gustavo Berriel fuera de juego, ¿es usted el alcalde de hecho de Antigua?

— El alcalde se llama Juan José Cazorla Hernández. Cuando fui a buscarle para que volviera a la política quedamos de acuerdo en que tendría que ausentarse cada cierto tiempo de Antigua porque parte de su familia no es de aquí. Él lo adelantó bien claro en los mítines de la campaña política. También le digo que cuando Cazorla se va, el Ayuntamiento funciona igual. Antes le sustituía Gustavo Berriel y ahora yo. Si quisiera un sillón me hubiera liberado y no, sólo quiero trabajar por Antigua. Sí es verdad, por el contrario, que desde un principio querían echarme a pelear con Cazorla y no han podido.

— Tras la salida de Berriel del grupo de gobierno, ¿cuántas concejalías acumula usted, aparte de la primera tenencia de alcaldía de Antigua?

— No tengo ningún área de gobierno municipal nueva tras irse Gustavo Berriel. Me han criticado diciendo que sus concejalías eran para mí y no es verdad. Sigo llevando las mismas áreas que cuando el edil del PP formaba parte del grupo de gobierno. Tengo Obras y Servicios, Agricultura, Ganadería y Pesca, Economía y Hacienda y Parques y Jardines. Berriel sólo tenía Medio Ambiente y Urbanismo.

— Es usted ganadero, y tiene a gala reconocerlo. Es, de hecho, de los pocos concejales majoreros dedicados al sector primario.

— Soy hijo de agricultor y toda mi vida me dediqué al campo y al ganado. La agricultura ya la dejé. Para mí es un orgullo ser ganadero y tener ejemplares de todas las razas autóctonas de Canarias: un total de 18 vacas. Yo no soy político sino una persona que viene a intentar mejorar el municipio de Antigua, empezando por el sector primario. Yo no cobro del Ayuntamiento, no estoy liberado, sólo ingreso por la asistencia a las comisiones y los plenos, lo que no me da ni para el gasoil. Yo voy a mi trabajo al Cabildo hasta el mediodía y luego me ocupo de mis tareas en el Ayuntamiento, marcando el trabajo de la plantilla de mis concejalías y saliendo a la calle, al pie de los vecinos y las obras, que es lo que hace falta.

— Asegura usted que es fiel a Juan José Cazorla, de Alternativa por Antigua (APA), pero usted viene de militar casi toda su vida en las filas de Coalición Canaria (CC).

— En CC estuve toda mi vida. Tengo 55 años y desde que tenía 18 años voté a CC. Yo fui el coordinador de Independientes de Antigua y convencí al partido para integrarnos en CC. Me fui cuando se marchó Gustavo García, exalcalde de Antigua, al que yo traje a la política y por eso sentí que mi deber era seguirle y abandonar CC. Estuve después una legislatura alejado de la política y después un grupo de personas, porque yo sólo Matías, un ganadero del municipio, decidió que se incumplieron una serie de compromisos con el candidato a la alcaldía David Alberto. La primera persona con la que intenté contar fue Gustavo García, pero no quiso, así que me fui a buscar a Juan José Cazorla y conseguimos el apoyo de los vecinos. En política no se puede decir de este agua no beberé, pero estoy muy contento en APA de Cazorla y dispuesto a repetir donde vaya Juan José Cazorla con independencia de las siglas políticas porque le tengo mi palabra dada a él. La política es como la vida misma: llevarnos todos bien y sacar adelante el municipio. Por eso no entiendo esas peleas que veo en política porque hay que estar juntos y llevarse bien con los demás: cuantos menos enemigos, mejor, como en la vida.

— Aunque es un municipio turístico, con El Castillo como bastión, usted insiste en el carácter agrícola de Antigua y en sacar adelante al sector.

— Nosotros aramos desde el Ayuntamiento unas 500 gavias al año y estamos fijo apoyando el sector primario porque tenemos una plantadora de papas, una despedregadora, arados, fresas y una sembradora, que está punto de llegarnos a la concejalía. Firmamos un convenio con la fundación de Caja Rural que nos pone el tractorista y nosotros el tractor. En las explotaciones ganaderas están registradas 4.200 cabras, más otras tantas de costa. Aparte, cada año invertimos unos 70.000 euros en el campo de Antigua. Eso sí, tengo claro que el motor del municipio es el turismo. Por eso hemos invertido en El Castillo pero sin olvidarnos de los pueblos.