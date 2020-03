«No podemos dejar de hacer queso»

Catalina García / Casillas del Angel

Aunque las ventas han bajado de manera drástica, en la Quesería Felipa-La Montañeta no pueden parar de hacer queso. «¿Que vamos a hacer con al leche? ¿La vamos a tirar?». Como en la mayoría de los sectores económicos, el coronavirus ha traído incertidumbre a la ganadería majorera porque el queso se multiplica día a día: el ordeño es diario y no sabe de crisis, ni de medidas de restricción.

El estado de alarma decretado el sábado ha dejado sin clientes a Quesos Felipa Valdivia, en La Montañeta, en Casillas del Ángel, municipio de Puerto del Rosario. Cuatro mujeres -hijas y sobrinas de Felipa- y tres hombres ordeñan, hacen queso y cuidan a unas 1.200 cabras que viven libres-sin medidas de confinamiento- en una explotación ganadera que ocupa casi toda la Montañeta y que se está marcada por una valla, «porque son corrales grandes».

Aquí, están acostumbrados a que cada mañana acudiera la gente a comprar un queso fresco de forma habitual y, ya de paso, una cuña de queso curado con pimentón. Desde el sábado, nadie toca el timbre para que estas mujeres se limpien las manos de cuajada y acudan al mostrador a atender a un cliente, que por supuesto se situaría en la raya de seguridad que han puesto en el suelo, siguiendo los consejos sanitarios de prevención de contagios.

En dinero, lo cifra Elizabeth Rodríguez Valdivia, 32 años e hija de la fundadora, hacían antes del coronavirus unos 500 euros al día de venta directa de queso en La Montañeta, lo que ha bajado a unos diez euros al día y con suerte. Las subvenciones genéricas del Gobierno de Canarias están aseguradas, pero la palabra incertidumbre vuelve a colarse en la charla de Elizabeth: «Si el producto no me sale, no se vende, ¿qué voy a hacer yo con tanto queso?» Y ella misma responde: «No lo sé, todo esto acaba de empezar. Ya vivimos una crisis, la económica, pero yo todavía estaba estudiando y poco me enteré, fueron mis padre quienes salieron adelante. Ahora, nos toca a nosotras».

La desaparición del cliente al detalle deja a esta empresa netamente femenina en manos de los mayoristas y de los pedidos de los supermercados y de las tiendas. Como centro de trabajo, también se expone a la bancarrota. «Si no me sale el producto, no tengo con qué pagar a los empleados y si no tengo trabajadores tampoco puedo ordeñar mis cabras, ni pagar la comida de los animales, ni seguir fabricando queso».