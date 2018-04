Morales: «La situación de la sanidad ha cambiado de manera sensible»

El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales (CC), se refirió este viernes a la situación de la sanidad en Fuerteventura, que, según su criterio, ha mejorado de forma sustancial: «Algo más de un año después de la incorporación al Gobierno de Canarias del actual equipo que dirige la Consejería de Sanidad, la situación ha cambiado de manera sensible, como demuestra un listado de acciones realizadas o en marcha». Así se pronunciaba el presidente insular durante el debate sobre el estado de Fuerteventura, celebrado en el salón de plenos del Cabildo con intervenciones de los portavoces de todos los grupos políticos de la corporación.

El presidente insular hizo un discurso en el que repasó los logros bajo su mandato durante los últimos tres años en el Cabildo de Fuerteventura, destacando los relacionados con la sanidad, el área sociosanitaria, la educación, la implementación de energías renovables y la desalación de aguas, las infraestructuras de carreteras y un largo etcétera. También el portavoz de CC, Rafael Páez, destacó el avance en la mejora de los servicios a los ciudadanos gracias «al cumplimiento hasta ahora del 90% de todos los compromisos adquiridos a inicios de legislatura», en referencia a las 101 medidas del programa de gobierno. En igual sentido se manifestaba el portavoz de su socio de gobierno, Blas Acosta (PSOE), quien se refirió a datos «francamente positivos» para Fuerteventura, como que «es el séptimo destino turístico de España» y que «el turismo es el 60% del PIB de la isla»; además, destacó la apuesta del Cabildo «por la calidad frente a la cantidad» en el ámbito turístico.

No opinaban igual en los asientos de la oposición, donde observaron un discurso del presidente autocomplaciente, falto de realismo y sin autocrítica. El portavoz del PP, Claudio Gutiérrez, acusó al presidente insular de hablar de «una isla soñada» que no existe y de dar a entender que no hay problemas en sanidad: «Según usted, la plataforma Salud y Sonrisas debería dejar de existir porque no tiene sentido». Gutiérrez destacó otros problemas como el paro, la falta de viviendas y los cortes de agua que sufren vecinos de la isla desde hace años sin que se pongan soluciones desde el Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura (CAAF), empresa pública dependiente del Cabildo.

El portavoz del Podemos, Andrés Briansó, pidió un pacto a favor de «una sanidad pública, gratuita y universal» y «que CC lo defienda igual en el Cabildo y en el Parlamento». También criticó las listas de espera «que se están convirtiendo en un chollo para la sanidad privada y de eso Baltar sabe mucho». Alejandro Jorge (NC), portavoz del Grupo Mixto, afeó a Morales su discurso porque «parece más de investidura que de un debate del estado de la isla». Sobre los problemas de la sanidad en últimos años, «este Cabildo ha ido a remolque de la plataforma Por Una Sanidad Digna, cuando debería haber llevado el liderazgo», añadió Jorge.

Mejoras en sanidad

Marcial Morales (CC) justificaba que la sanidad ha mejorado por acciones materializadas ya o por materializar: los nuevos 14 especialistas en un año y los 4 médicos de familia más; la creación de unidades de atención familiar; el aumento de consultas en especialidades; la implantación de nuevos programas asistenciales; la apertura del área de cirugía mayor ambulatoria; la ampliación de Urgencias; mejoras en los centros de salud de Morro Jable, Puerto del Rosario II, Gran Tarajal y Corralejo; la ampliación del hospital insular que incluye el búnker de radioterapia; etcétera.

El PIOF sale del cajón

Aunque solo en el debate sobre el estado de la isla, este viernes salió a relucir de puntillas el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura (PIOF); Morales dio a entender que no hay problemas y que su tramitación avanza. Sin embargo, Claudio Gutiérrez (PP) dijo que «el PIOF no sale porque CC no quiere el PIOF preparado por el PSOE». Alejandro Jorge (NC) también se refirió a las diferencias en el seno del grupo de gobierno cuando le espetó al presidente del Cabildo que «su socio de gobierno hace tiempo que lo ha abandonado aunque siga gobernando con usted».