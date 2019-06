Matías Peña: «Estoy orgulloso de ser el alcalde ganadero de Antigua»

Catalina García / Antigua

— La pasada legislatura fue concejal de Agricultura, Ganadería y Pesca con APA y pactó en la recta final con NC-AMF. Ahora, como alcalde por Alternativa por Antigua (ALxAN) repite concejales y pacto con el mismo partido, más CC. ¿Será su mandato una repetición de los últimos cuatro años durante los que también fue en la práctica el alcalde en funciones?

— Hemos pactado efectivamente con NC-AMF y CC por considerar que es un buen acuerdo para los vecinos y las vecinas de nuestro municipio. Nosotros queremos seguir mejorando lo que está.

— No se liberó en la anterior legislatura, ¿se mantendrá en la misma línea los mismos cuatros años?

— Ahora sí que me voy a liberar porque tengo la alcaldía y es más responsabilidad. Quiero dedicarle todo el tiempo que se merece el Ayuntamiento para estar al tanto de los problemas de los ciudadanos.

— No le importa cuando le dicen el alcalde ganadero, muy al contrario presume usted y parece sentirse muy orgulloso.

— Efectivamente me siento muy orgulloso de ser el alcalde ganadero: yo soy Matías el de las vacas, siempre ha sido así y ahora no tengo por qué cambiar. Apostar por el sector primario es lo más grande que me ha podido pasar, por eso agradezco a la Corporación anterior que me haya dado la oportunidad de estar al frente de la Concejalía de Agricultura, Ganadería y Pesca porque de ahí vienen nuestras raíces. Dígame usted quién, en los pueblos, no planta un arbolito, no tiene una gavia. Es verdad que hay que apostar por el sector turístico porque es el motor económico de Antigua, pero siempre mirando al campo.

— Ahí quería llegar: esta inclinación suya de raíz por el sector primario lo aleja a usted de los intereses y las demandas de El Castillo, la principal localidad turística de Antigua.

— Al contrario, no hemos dejado de estar atentos a las demandas de nuestra zona turística ni ahora, ni antes. Sólo tiene que ver que los últimos cuatro años invertimos 16 millones de euros en El Castillo, lo que ejemplifica nuestra. apuesta por esta localidad, pero no dejamos nunca de mirar hacia los pueblos porque esa es mi meta también como alcalde: mirar por todos los vecinos y por todos los sectores. En los pueblos también hicimos en la legislaturas inversiones muy importantes y empezamos proyectos con los que ahora seguiremos adelante.

— Su vecino Marcelino Cerdeña, alcalde de Betancuria, es también consejero del Cabildo por Nueva Canarias-Asambleas Municipales de Fuerteventura (NC-AMF) como independiente en la legislatura que ahora comienza. ¿No me diga que no se la pasado por la cabeza a usted seguir sus pasos y compaginar alcaldía y Corporación Insular con el fin de defender mejor los intereses de Antigua como también hizo la exalcadesa de CC Nari Ruiz hace dos legislaturas?

— A mí el propio Marcelino Cerdeña me ofreció ir en las listas del Cabildo con Nueva Canarias. de número 3, algo que le agradezco muchísimo porque no creo que una persona que ya tiene su número en una lista se cambie para que otro vaya. Marcelino y yo hemos tenido una relación muy buena durante los últimos cuatro años, tanto como instituciones como personas, y estoy muy contento de tener un amigo trabajador como él, algo que han demostrado los resultados electorales que lo dejaron como la única mayoría absoluta de Fuerteventura. Ahora bien, lo del Cabildo Insular es una cosa de ellos: yo sé que si el alcalde de Betancuria entra en el grupo de gobierno lo va a hacer bien porque repito que es un hombre trabajador. También David de Vera, exdirector general de Ganadería del Gobierno de Canarias y consejero por Coalición Canaria (CC), también sería un buen consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca porque lo ha demostrado en el Gobierno al frente de ganadería. Vamos a ver qué pasa en el Cabildo.

— Pero no aclara usted por qué decidió no aceptar la oferta del número 3 a la primera institución majorera.

— Porque el anterior alcalde de Antigua Juan José Cazorla decidió no presentarse a estas elecciones. Si Cazorla hubiera seguido, yo no hubiera tenido ningún problema de haberme ido al Cabildo. Pero me debo ante todo a los vecinos y las vecinas de mi municipio de Antigua, y al Cazorla no repetir como candidato. no iba dejar botado ni a mi partido ni a los ciudadanos.

— ¿Qué proyectos tiene usted para esta legislatura en Urbanismo, Obras y Servicios, Cultura o Economía?

— Tengo al frente de estas áreas a concejales competentes como Manuel Hernández al frente de Urbanismo y Juan Cabrera en Obras y Servicios. Me gusta hablar cuando tenga las cosas bien claras. Hoy (por ayer) tuvimos la primera reunión del grupo de gobierno en el Ayuntamiento para fijar el día del pleno de reparto de áreas y decretos. Repito que hay muchos proyectos que vienen de atrás como el tanatorio municipal a construir cerca del cementerio, continuar con el plan de asfaltado, el tema de terminar de arreglar las gambuesas de los ganaderos. Entre todos decidiremos cuáles son las obras más importantes.

— Repitió usted en la campaña electoral que le coge el teléfono a todos los vecinos. ¿Tanta gente le llama y qué le piden?

— Muchos me llaman y otros me mandan whatsapp para comentarme los problemas que tienen cada día: una farola, una acera, el tractor para arar unas gavias, en fin el día a día de los vecinos. Seguiré atendiéndolos como alcalde y que me vieran como lo que siempre he sido: como Matías.