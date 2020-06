Marlene Figueroa, consejera de Medio Ambiente: «La prudencia es primordial en la investigación sobre el envenenamiento de los guirres»

Catalina García / Puerto del Rosario

— Coalición Canaria (CC) calificó de «auténtico atentado ambiental» la actuación de la Consejería de Medio Ambiente en el envenenamiento de los cinco guirres del pasado 26 de abril en Cofete.

— El Cabildo de Fuerteventura, el Gobierno de Canarias y la Estación Biológica de Doñana llevan desarrollando desde hace ya más de 20 años un trabajo ejemplar para la conservación del guirre. En términos de conservación, uno de los mayores éxitos junto con el quebrantahuesos de Europa. Este ha sido un episodio muy grave que se ha producido durante el estado de alarma, en un lugar concreto de Fuerteventura. Pero se trata de un incidente puntual, en el que se ha intervenido atendiendo a los protocolos establecidos y la normativa vigente. De hecho, el equipo de conservación del guirre sólo recuerda un episodio parecido en 2005. Pero afortunadamente se ha avanzado y trabajado en la recuperación de esta subespecie aumentando hasta más de 300 ejemplares, contando con la Estrategia de Lucha Contra el Veneno en Canarias.

— No me negará que cierto oscurantismo si hubo, puesto que sucedió el 26 de abril y Medio Ambiente no se pronunció hasta esta semana, un mes y medio más tarde.

— Pues sí se lo niego. Es más fácil tergiversar, pero la prudencia en una investigación en curso de este calado es primordial. No obstante, aunque se ha trasladado la información avalada por las investigaciones previas, parece que se pretende sembrar una sombra de duda sobre el magnífico trabajo realizado por los agentes, las fuerzas de seguridad, los profesionales y los técnicos científicos que han participado en todo este operativo. Reitero que se ha seguido en todo momento un protocolo estricto siguiendo las recomendaciones de los expertos para no perjudicar la investigación que aún no ha concluido. Asimismo, ya en el último pleno del Cabildo se dio respuesta a la oposición, que no había mostrado hasta ahora ningún interés en conocer lo que estoy explicando en este momento. Sólo quiero pedir que dejen a los profesionales hacer su trabajo y que las autoridades policiales y judiciales consigan esclarecer los hechos y delimitar responsabilidades.

— ¿El envenenamiento puede poner en peligro el proyecto europeo Life del Gobierno de Canarias de conservación de la subespecie endémica?

— Le corresponde a los científicos de la Estación Biológica de Doñana-CSIC y del proyecto Life del Gobierno de Canarias, tal y como se ha solicitado, determinar la afección a esta subespecie endémica.

— ¿Cómo queda la población de guirres en el sur después del suceso: muy diezmada o todavía quedan hembras?

— Reitero la respuesta anterior. Sí puedo trasladar que la hembra que se ha salvado ha vuelto a la zona a integrarse en su entorno natural. Así que a falta de una evaluación científica, como ya le refería, tenemos la esperanza de que se pueda superar este lamentable hecho.

— ¿Qué medidas pondrá en marcha su departamento para evitar envenenamientos similares?

— Una vez que tengamos todos los informes con el aval técnico y científico de todas las administraciones, indudablemente tendremos que concretar una actuación de concienciación y comunicación potente para evitar que se vuelvan a producir situaciones de este tipo, así como nuevas afecciones en esta especie emblemática para Fuerteventura.

— El TSJC ha admitido a trámite el recurso de la asociación cultural de las chozas de Lobos contra la aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del parque natural. ¿Qué futuro vislumbra usted para el islote y estos propietarios?

— Bueno, en este caso es la Justicia la que tiene que pronunciarse. Nosotros acataremos, como no puede ser de otra manera, los pronunciamientos que realicen los órganos jurisdiccionales competentes. La mejora en la regulación del acceso y el control de los visitantes, mantener el espacio en condiciones óptimas para las especies naturales y mejorar el uso público son algunas de nuestras prioridades. De hecho, estamos trabajando en un proyecto de emisiones cero para los servicios del parque natural de la isla de Lobos.

— La desescalada ha propiciado la vuelta de furtivos a las costas como lo reflejan las denuncias de la Guardia Civil. ¿Existe alguna campaña para redoblar la vigilancia de los agentes contra los mariscadores ilegales?

— La nueva normalidad traerá consigo nuevos retos y quizá una mayor presión para los recursos costeros. Se coordinarán las actuaciones con la Consejería de Pesca del Gobierno de Canarias y las fuerzas de seguridad del Estado, atendiendo a la normativa, para actuar como cada año con rigor en el litoral costero y respetar las directrices que emanan de la ley.

— ¿Medio Ambiente ha medido de alguna manera la presión antrópica sobre los espacios naturales antes y después del estado de alarma?

— Sinceramente el parón, aunque importante, no ha sido tan prolongado para producir cambios profundos y significativos. Hemos podido comprobar que algunas especies estaban empezando a aventurarse a zonas donde habitualmente había más uso, como playas y cercanías de carreteras y núcleos rurales. Pero es pronto para sacar conclusiones, más allá de que la naturaleza es capaz de recobrarse más rápido de lo esperado. La gran lección para los ciudadanos y visitantes es que hay que respetar más el medio natural.