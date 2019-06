Marcelino Cerdeña: «Si es posible colaborar en la gestión del Cabildo, lo haré»

— ¿Cómo valora los últimos resultados electorales que, una vez más, vuelven a otorgarle una mayoría absoluta en el municipio de Betancuria?

— Lo valoro de una manera muy positiva. Volvemos a revalidar la mayoría absoluta, lo cual significa que los vecinos valoran la gestión que se ha hecho en estos años y en esa misma línea seguiremos trabajando en los proyectos que hay que culminar y en otros nuevos, intentando siempre mejorar en todos los sentidos el municipio de Betancuria.

— ¿Cuáles son los principales retos de esta legislatura en Betancuria?

— Conseguir que el lugar donde vivimos sea un lugar más atractivo, no solo para quienes nos visitan, sino para los que vivimos en el municipio. Que Betancuria esté a la par del desarrollo de todos los municipios de Fuerteventura y de Canarias, ya que, por muchos motivos, se quedó un poco estancado en cuanto al desarrollo con respecto a los otros municipios. Con el Parque Rural de Betancuria, que no ha funcionado nunca como tal, intentaremos que sea un verdadero parque rural, para que sea atractivo y económicamente positivo para el municipio.

— Desde este viernes será también consejero de NC-AMF en el Cabildo. ¿Con su representación en el pleno insular Betancuria saldrá mejor parada en cuanto a inversiones?

— Tenemos una alianza con NC-AMF y hay una persona que soy yo y que estoy ahí por Unidos con Betancuria, que es el partido que gobierna en el municipio de Betancuria. Intentamos que sea positivo para Betancuria, que salgan los acuerdos necesarios para que Fuerteventura cambie en un montón de aspectos y por supuesto Betancuria, donde hay varios proyectos de ámbito insular que nosotros queremos poner en marcha. Además, hay otros problemas insulares, como la gestión del agua, que hay que solucionar y sacar adelante como sea.

— Todo apunta a una moción de censura en el Cabildo con un gobierno entre PSOE, NC-AMF y Podemos. De conformarse finalmente este pacto, ¿usted va a gestionar algún área de gobierno en el Cabildo o se va a centrar en el municipio de Betancuria?

— Ahí no hay nada confirmado, fórmulas de pactos hay muchas y variadas y hasta que no se consoliden pues no se puede hablar en concreto. Pero, en el tema de áreas, si llegara el caso, me lo plantearía. No sé incluso si son compatibles las funciones propias de un alcalde con las de consejero del Cabildo, tengo que mirarlo muy bien porque hay diferentes opiniones, hay que consultarlo jurídicamente a ver si es posible compatibilizar las funciones de alcalde y las de consejero con algún área en concreto como responsable. Si tuviera que elegir, sin lugar a dudas elegiría seguir trabajando por el municipio porque es el mandato que tengo de los vecinos de Betancuria y es lo que en primer lugar voy a cumplir. Si es posible colaborar en la gestión del Cabildo, pues lo haré en la medida de mis posibilidades, conocimientos y del tiempo de que disponga. Pero lo prioritario es el municipio de Betancuria.

— Siempre se ha quejado del mal reparto de los fondos del REF. ¿Cree que con el nuevo mapa político en la isla esto puede mejorar para Betancuria?

— Los acuerdos están tomados ya hace algún tiempo. Faltaría el acuerdo del municipio de Puerto del Rosario y en breve me pondré en contacto con su nuevo alcalde para mantener una reunión; yo creo que él conoce de sobra el tema, pero si no lo conoce espero tener la oportunidad de hablarlo con él. Fuerteventura es la única isla de Canarias en la que el REF se está repartiendo de una manera injusta y poco equitativa, siendo básico para cualquier municipio y para Betancuria por supuesto también. Intentaremos sacarlo adelante lo antes posible si se puede y yo creo que sí se puede.

— El nuevo museo arqueológico de Betancuria está a punto de abrir. ¿Supongo que se espera como agua de mayo por el revulsivo turístico que significa para el municipio?

— Parece ser que en breve abrirá. Para nosotros es bastante positivo que abra, es un lugar más de visita donde encontrar la historia de Fuerteventura y de Canarias.

— A nivel turístico, ¿Betancuria debería tener un papel más importante en el conjunto de la isla?

— Considero que sí. Nosotros no demandados un turismo de sol y playa, porque no tenemos playa. Demandamos un turismo distinto, singular, de naturaleza, de deporte, de senderismo, un turismo con otro perfil, y en eso llevamos trabajando ya varios años. Incluso hicimos llegar a la mesa del Parlamento de Canarias una moción que aprobó el municipio de Betancuria para acogernos a la normativa turística específica de las islas verdes: La Palma, La Gomera y El Hierro tienen una ley específica para el desarrollo de turismo rural a la que nos pretendíamos acoger en Betancuria en la medida de nuestra singularidad, lo cual en su momento no fue posible pero intentaremos en esta nueva etapa reconducir este tema porque es un revulsivo para el desarrollo de un municipio estrictamente rural como Betancuria y puede ser muy positivo para Betancuria y para el resto de Fuerteventura.

— En la nueva legislatura se aprobará previsiblemente el Plan Insular. ¿Betancuria tiene alguna demanda en materia de ordenación territorial?

— Esperemos que el Plan Insular salga adelante y esté aprobado definitivamente cuanto antes porque es necesario para el desarrollo de la isla. En Betancuria hay una zona que en su momento fue un complejo turístico muy antiguo en la isla, el complejo de Aguas Verdes, que en el Plan General ya lo contemplamos como suelo de protección territorial y nosotros queremos desarrollar esa zona, pero no desde el punto de vista turístico sino como pueblo, ahí queremos un asentamiento generoso para poder desarrollar la zona y de eso habría que contemplar algo en el PIOF. En el sector primario también hay cosas que mejorar, que están contempladas en el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de Betancuria, pero que están un poco ambiguas y queremos afirmarlas en el documento insular y eso lo vamos a intentar porque es importante para la ganadería tradicional de Fuerteventura.