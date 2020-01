Manuel Travieso renuncia a sus áreas, pero no rompe el pacto

Catalina García / Puerto del Rosario

Las discrepancias dentro del pacto a cinco del Ayuntamiento capitalino se han cobrado su primera víctima política: Manuel Travieso, concejal por la Agrupación de Electores de Puerto del Rosario, renunció ayer a sus competencias: Fomento, Infraestructuras y Mantenimiento. El edil sin embargo ni tiene visos de romper el pacto, ni entrega su acta.

Falta saber qué consecuencias políticas tendrá esta renuncia a sus concejalías de Travieso Darias, que no está liberado por las arcas municipales. Por lo pronto, el pacto de gobierno de la capital encabezado por el alcalde socialista Juan Jiménez no depende de este edil de la Agrupación de Electores de Puerto del Rosario para su estabilidad porque la mayoría de gobierno está en once y el acuerdo del PSOE, Unidas Podemos, NC/AMF, dos exconcejalas de Ciudadanos y la Agrupación de Electores suman trece.

«Divisiones personales»

Los desencuentros de este pacto a cinco bandas los confirma Manuel Miranda, portavoz de Coalición Canaria (CC), cuyo enésimo capítulo tuvo lugar esta semana en el seno de la junta de portavoces, donde se evidenciaron las diferencias de criterio sobre las mociones del próximo pleno entre Manuel Travieso y Juan Manuel Verdugo en ausencia del alcalde Juan Jiménez, que se encontraba en Fitur. a.

«Se sabe que el grupo de gobierno municipal de Puerto del Rosario tiene divisiones internas incluso a nivel personal, lo que está mermando la capacidad de gestión dentro del Ayuntamiento», da fe el portavoz nacionalista que subraya que «para ser una labor dentro de la Corporación, hay que ser un grupo cohesionado que trabajen todos con un objetivo, algo que a día de hoy con cinco partidos no se está viendo».

Hasta la renuncia de Manuel Travieso a sus tres competencias de ayer, los desencuentros del pacto capitalino sólo añadían fuego a los corrillos políticos, acrecentados por los rumores de moción de censura que supuestamente encabezarían CC y PP, más concejales de otros partidos políticos que habrían perdido la confianza en el alcalde Juan Jiménez. Al estar formado a cinco bandas, también se alimentan los comentarios sobre que cada concejalía funciona como reinos de taifas.

Falta saber si estos movimientos sísmicos en el Ayuntamiento tendrán su réplica en el Cabildo.