Mafasca abandonará la organización de la Feria de Artesanía si cambia de ubicación

Catalina García / Puerto del Rosario

El debate sobre el traslado de la Feria Insular de Artesanía desde Antigua hasta la granja experimental de Pozo Negro se pospuso ayer en el pleno municipal al dejar la moción del Partido Popular (PP) sobre la mesa porque el cambio está pendiente de un informe técnico sobre la seguridad de los visitantes a emitir por el Cabildo. En las calles de Antigua y el seno de la fundación Mafasca, coorganizadora de la muestra con el Consistorio, sin embargo la polémica continúa alimentada por la renuncia al acta de concejal de Manuel Hernández, número 1 de CC, y por la decisión del colectivo cultural de abandonar la organización en caso de que finalmente se cumpla el cambio de ubicación anunciado por el alcalde Matías Peña.

La edición número 33 de la Feria Insular de Artesanía pasará a la historia por ser la más inmersa en la controversia por un traslado anunciado desde el entorno del molino de Antigua y el Museo del Queso hasta el recinto ferial de Pozo Negro. Sin embargo, fue Gustavo Berriel, portavoz del PP, quien elevó el debate desde la calle al pleno ordinario de ayer que suscitó la expectación de un público compuesto por los artesanos majoreros habituales de la muestra y los miembros de la fundación Mafasca, entre ellos su presidenta Nereida Brito.

«Yo no soy técnico»

La moción del PP, que sólo contó con el apoyo del partido y de Unidas Podemos, quedó finalmente sobre la mesa y su debate pospuesto al pleno del próximo febrero. El alcalde Matías Peña zanjó cualquier controversia al anunciar que «yo no soy técnico» y que el tema se posponía pendiente de un informe técnico del Cabildo sobre la seguridad del actual emplazamiento en Antigua, «por muchas críticas que reciba».

Entre los argumentos del grupo de gobierno de Alternativa por Antigua (AlxAnt), CC, NC-AMF y PSOE para fundamentar el traslado, destacan las dudas de seguridad del terreno del entorno del molino de Antigua y el mayor espacio del recinto ferial de Pozo Negro, ahora infrautilizado por que Feaga es bianual.

En frente, el otro coorganizador de la muestra desde sus inicios, el colectivo Mafasca, apela a que la feria es más que un mercado de ventas, «es un espacio de encuentro en torno a la cultura y el patrimonio de la isla, donde asociaciones, colectivos o centros escolares convierten al pueblo de Antigua en el corazón cultural de Fuerteventura», según señalan. El perjuicio para la economía del tejido comercial de Antigua casco es otro de las razones para defender la actual ubicación por parte de la fundación además de que supondría una desventaja económica para los sectores que se pretende dinamizar, puesto que, «cuando se adquiere una pieza de artesanía, lo que se está comprando es calidad y exclusividad, un objeto único al que debe acompañar un contexto que se perdería en un entorno industrial».

El pasado jueves, 23 de enero, Mafasca convocó una asamblea general de sus miembros que terminó con el acuerdo de que abandonan la coorganización de la muestra si finalmente se traslada la ubicación a la granja experimental de Pozo Negro. «La feria debe quedarse en el pueblo», así de simple es.

«La seguridad, por encima de todo»

El alcalde, Matías Peña García, ha señalado su interés en celebrar «con todas las garantías de seguridad» la Feria Insular de Artesanía, una vez se reciba los informes técnicos solicitados a diferentes cuerpos de seguridad e instituciones. «Sólo cuando tenga en mis manos estos informes, valoraré junto con las partes implicadas, el mejor emplazamiento para organizar la Feria Insular de Artesanía, y añade Matías Peña, como alcalde me corresponde garantizar la seguridad de todos los asistentes, cerca de 25.000 personas que visitan cada año el recinto ferial anexo al Molino de Antigua».

El primer edil de Antigua añade que, «aunque suponga ponerme en la posición más complicada, objetivo de críticas y afirmaciones que no he hecho, mantengo la postura de que es la seguridad lo que debemos garantizar, y no manifestaré ninguna opinión sobre su emplazamiento hasta que los informes técnicos estén sobre la mesa, todo lo demás son hoy palabras al viento».

La feria, el proyecto más ambicioso de Mafasca

La Feria de Artesanía fue uno de los proyectos más ambiciosos que puso en marcha Mafasca, junto con el Encuentro de Villancicos, entre otros. hace ahora 33 años. La media de participación de artesanos ha crecido hasta alcanzar los 250. La asistencia se cifra en más de 20.000 personas en los cuatro días de la feria.