Los vecinos de La Pared viven con tres litros de agua al mes

Canarias7 / Puerto del Tosario

Apenas a tres litros de agua al mes están algunos vecinos de la urbanización de La Pared, tal y como se hace eco el Partido Popular (PP), que califica la situación de «auténtica emergencia que no puede solucionarse sólo con cubas».

Los propios ciudadanos de La Pared, en el municipio de Pájara, denuncian que en sus depósitos llevan varios días en los que apenas entran tres litros de agua al mes «por lo que entendemos que la situación sea insostenible y quieran del Cabildo de Fuerteventura una respuesta contundente», corroboran los populares tras una reunión con los vecinos. Pero esa respuesta no llega, tal y como sostiene el PP ya que en el último pleno insular se aprobaron tres expedientes de obras para Puerto del Rosario, Corralejo y diversos materiales sin que ninguna de estas actuaciones urgentes fueran destinadas al sur de la isla. En el presupuesto para el ejercicio 2020 del Cabildo, no existe ninguna partida para el sur majorero que venga a solucionar los continuos cortes de agua en La Lajita y otras localidades afectadas como Cardón o La Pared, recuerda Claudio Gutiérrez, portavoz del PP en la Corporación.

También el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) para el 2019 se ha deshecho de «toda la obra» para aguas que estaba planteado y el Convenio de Obras Hidráulicas con el Estado sigue sin firmarse. Es decir, resume el PP, hay que esperar a que el pacto PSOE-NC/AMF-Unidas Podemos traiga el remanente de 2019 a pleno y que incluya el depósito de Guerime, «que es la solución para los cortes de agua de La Pared, Tarajal de Sancho y La Lajita, así como la mejora de la red de abasto para los que, para colmo, no hay proyectos redactados».

Por todo ello, el PP anuncia la presentación de sendas mociones en el Cabildo y el Ayuntamiento de Pájara con el objetivo de «agilizar estas inversiones y que se consideren prioritarias».

El PP, en su reunión con los vecinos de La Pared, cogieron copia de recibos para contrastar con los técnicos del Cabildo y del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (CAAF) y poder analizar «el elevado importe de las facturas que no corresponde, en absoluto, con el agua que reciben». Además, exigirán una vez más, que se ejecuten las inversiones hidráulicas, no sólo en Pájara sino en toda la isla, y que se garantice que el CAAF esté dirigido y gestionado por un técnico no político que garantice su buen funcionamiento.

Desde el PP de Pájara, la concejal Dunia Álvaro incide en que el año no ha hecho sino empezar y las cubas se compran por contratos menores. «A mediados de año, cuando todas las empresas hayan superado el importe permitido por ley, ¿qué hará el Cabildo? ¿Dejarnos sin agua?», cuestiona la edil.

La exconcejal de Aguas del Ayuntamiento de Pájara recuerda que, mientras fue concejala de gobierno durante cinco meses, el Consistorio asumió el arreglo del depósito de La Pared, «una reivindicación de más de diez años de los vecinos», por un total de 12.643 euros, para posteriormente repercutírselo al CAAF. «Era una auténtica necesidad», asegura Dunia Álvaro, «máxime cuando conocimos los incumplimientos en materia de Salud Pública de este depósito que tenía abierto un expediente sancionador grave por el Servicio Canario de la Salud de diciembre de 2018».