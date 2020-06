Los socorristas de Pájara carecen de equipos humanos y materiales

Coalición Canaria (CC) reclama al Ayuntamiento de Pájara que dote de los recursos materiales y personales necesarios al servicio de salvamento y socorrismo en las playas del municipio. Esta demanda se produce después del rescate de un rescate de un deportista por un helicóptero del GES de este pasado sábado por la tarde en la misma línea de playa de El Matorral, «que pone en evidencia la peligrosa carencia de recursos técnicos».

Pese a la proximidad a la orilla, bañistas y deportistas dieron fe de que el equipo socorrista de la zona no pudo intervenir en el agua porque no tenía ni moto acuática, ni zodiac, ni ningún otro recurso. «Fue necesario esperar un largo y angustioso periodo de tiempo hasta que se trasladara el helicóptero desde su base. Pese a que el incidente no fue mar adentro, sino muy cerca de la línea de playa».

Los nacionalistas recuerdan que en toda la línea de costa del sur únicamente hay vigilancia de servicios municipales en la playa de El Matorral, Morro Jable, Costa Calma y Butihondo. Sin embargo, zonas de tanta afluencia de deportistas y bañistas como La Barca o Matas Blancas carecen de estos servicios, «por no decir del resto de la costa de Pájara».

En total, propone CC, el Ayuntamiento debería mantener abiertos y operativos una quincena de puestos de salvamento y socorrismo por toda la costa, pero sólo funcionan cuatro. «Y por lo que hemos podido observar, lo hacen con una peligrosa precariedad de recursos técnicos. No hay ni motos de agua, ni zodiacs, por lo que ante cualquier aviso se corre un grave riesgo, tanto por parte del accidentado, como del rescatador».

Coalición Canaria ya avisó en mayo de este mismo año de esta carencia, «pero ni el alcalde Pedro Armas ni sus socios de PSOE, Podemos, NC y AMF hicieron caso». En aquel entonces, recordó que en 2015 el Ayuntamiento adjudicó la prestación de estos servicios de vigilancia y salvamento en playas, asociándolos a la concesión de chiringuitos de playa, sectores de hamacas, y sectores deportivos ahora cerrados.