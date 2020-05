«Los médicos me decían: Vamos a seguir luchando por la vida de su marido»

Catalina García / Puerto del Rosario

Es la mujer del enfermo grave de coronavirus que el lunes salió de la Unidad Médica Intensiva (UMI) del Hospital General de Fuerteventura tras 33 días bordeando la muerte y que sólo tiene lágrimas -por fin- de felicidad y muchas, muchas palabras de agradecimiento para el equipo humano que se ha desvivido por su marido. «Un médico le decía con un cariño enorme cada día despacito, hay que respirar despacito; las enfermeras nos conectaban con él por vídeoconferencia; las auxiliares no dejaban de hablarle; los fisioterapeutas, las limpiadoras». Todos han demostrado en estos 33 días, de los cuales 23 las pasó con respirador, profesionalidad y sobre todo humanidad.

El relato del contagio y la convalecencia es largo y ella prefiera que sea desde el anonimato porque «los auténticos protagonistas son ellos, los profesionales de la UMI del Hospital de Fuerteventura que han estado las 24 horas del día dando su vida por mi marido y por el otro paciente que aún está en la unidad. Hasta en los días más negros, me decían no vamos a tirar la toalla, pero está muy, muy grave, pero vamos a seguir luchando por él». A la incertidumbre por el marido, de 62 años, se añade que esta mujer de 53 años también resultó contagiada con síntomas, aunque confinada en su casa, sin salir del salón, desde donde vivió la angustia de los baches de la enfermedad de él, «un día daba medio paso hacia la recuperación y al día siguiente retrocedía dos pasos».

Hombre, mayor de 60 años y varias patologías, el marido partía con todos los boletos para no sobrevivir al coronavirus. El contagio se produjo durante un viaje al País Vasco, vía Madrid. Cuando empezaron los primeros síntomas más que leves, adelantaron el billete de regreso a Fuerteventura. «Estábamos los dos en el aeropuerto viendo cómo cancelaban vuelos y más vuelos y yo decía, Dios mío, si tiene que pasarnos algo, que sea en mi casa, que sea en Fuerteventura». Consiguieron subirse a un avión, con una capacidad para unos 200 pasajeros, pero sólo voló con unos 30, y el marido ya empezó a encontrarse mal.

Lo único que podía abrazar

Nada más aterrizar, el hijo los fue a buscar y los trasladó al Hospital General donde permanecieron aislados hasta que les dijeron que se fueran para casa y que, en caso de asfixia, les iban a buscar. Así empezó la vida a tres bandas dentro de una misma casa: el hijo en una habitación, el padre en otra y la madre en el salón. «Lo hacíamos todo según nos habían dicho en el Hospital, hasta teníamos tres bolsas distintas de basura».

Pasaron siete días confinados hasta que el hombre empeoró y llegó la temida asfixia. La ambulancia le trasladó al Hospital y fue cuando empezó «nuestra angustia, nuestra pesadilla. Cuando se lo llevaron, me entró la desesperación, me abracé al perrito, lo único que podía abrazar»». Cada miembro de la familia lo vivió en distinto lugar: el padre, hospitalizado debatiéndose minuto a minuto por respirar; la madre, contagiada y confinada en el salón de casa; el hijo, desviviéndose por ambos progenitores; y la hija, residente en Gran Canaria, en la impotencia de la distancia que no sacia una vídeollamada.

El valor de una vídeollamada para los enfermos

Con el ingreso en el Hospital, empezó lo que esta mujer llama la pesadilla. Las enfermeras les hacían vídeollamadas para que viera a su marido, en la que participaban los dos hijos, porque decían que lo más importante era el cariño y el apoyo de la familia, aunque obviamente el paciente ni contesta. «La primera vez, mi hija se emocionó y se echó a llorar al ver a su padre. Fueron unos 23 días viéndole con respirador, sedado, boca abajo».

Cuando parecía que no se podía ir a peor, se le detectó una bacteria en el pulmón, con lo que se optó por practicarle una traqueotomía muy complicada a partir de la que empezó a mejorar. «Un día, siempre por vídeoconferencia, lo encontramos ya sentado y respirando por el mismo y fue la alegría para todos porque todos tirando de mi marido. El trabajo de todas estas personas de la UMI del Hospital ha servido para algo».

El siguiente paso fue el del lunes, cuando abandonó la UMI. Un día, antes la hija envió pizza para todo el servicio en agradecimiento, «aunque sabemos que todo es poco para agradecerle a estos héroes que han estado jugándose la vida a diario por salvarle».

Música de Los Panchos como terapia

Hace nueve días, le dieron el alta a ella, que no sale a la calle sin mascarilla y guantes y se extraña de que la gente no los use, «por favor, háganlo, no tienen ni idea del daño que puede hacer este virus». El marido está ahora en planta, pero pendiente de la bacteria que todavía se resiste a abandonar el pulmón, de que empiece a caminar porque son casi dos meses sin moverse y de que los médicos le puedan quitar el tubo de la traqueotomía. Es decir, que aún le quedan días y semanas para que pueda volver a abrazarle y recordarle que, después de más de 30 años casados, debe cumplir su promesa de hacerla feliz otros 30 más.

Mientras llega ese momento que ahora parece tan lejano, le manda por vídeollamada de todo que le ponen enfermeras y auxiliares. «Le mando fotos de cuando nos conocimos, de nuestros hijos, de los amigos. He sacado los álbumes viejos y se las envío con comentarios sobre aquellos momentos que ahora sé que fueron la felicidad. Hasta música de Los Panchos le mando, sus favoritos, para que se recupere».