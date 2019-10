Los ganaderos de Fuerteventura tienen que recurrir a mataderos de Gran Canaria

Canarias7 / Puerto del rosario

Tras la denuncia realizada hace unas dos semanas por parte del grupo de AM-CC en el Cabildo de Fuerteventura sobre la falta de dirección política del grupo de gobierno en relación con el funcionamiento del Matadero Insular, los problemas siguen sucediéndose. De hecho, «los ganaderos están teniendo que trasladar sus animales a Gran Canaria o Lanzarote para realizar los sacrificios, con los costes añadidos derivados del transporte que ello implica», según han asegurado.

Desde el grupo político de AM-CC en la Corporación se había advertido al presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, sobre las consecuencias derivadas de la prohibición por parte de los técnicos de Salud Pública en las tareas de faenado y sacrificio en el Matadero Insular, «ocasionadas por el riesgo sanitario que supone la baja calidad del agua y que podría llegar a producir una contaminación cruzada de los canales».

«Aclaramos que se trata de problemas internos de funcionamiento que no inciden en la salud pública, ya que al detectarse cualquier indicio se suspende la actividad y, por lo tanto, la producción no se ve afectada, ni llega al consumidor», han señalado. No obstante, pese a los días transcurridos y a las promesas de una solución urgente, los ganaderos han denunciado que el pasado jueves, día 10 de octubre, habían vuelto a suspenderse las tareas de faenado.

El faenado incluye toda la actividad de limpieza, matanza y despiezado de los animales. Esta suspensión de la actividad obliga a los ganaderos a trasladar sus animales hasta los mataderos de Gran Canaria o Lanzarote. Una vez allí, las piezas deben permanecer al menos 48 horas, antes de que puedan ser retiradas y trasladadas de nuevo a isla de Fuerteventura para abastecer supermercados, carnicerías y el sector de la hostelería. «Esto genera un doble coste extra por traslados y dispara los precios de producción del sector cárnico en Fuerteventura, dificultando mucho su competitividad en el mercado», han denunciado los nacionalistas de AM-CC.

No es la primera vez que se produce una avería en la maquinaria del Matadero encargada de asegurar la calidad del agua necesaria en las labores de faenado y sacrificio del ganado y, «conociendo el origen del problema, que corresponde al depósito de agua auxiliar al Matadero Insular, no se han tomado las medidas necesarias para solventar esta situación con trámite de urgencia», han denunciado.