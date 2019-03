Los achipencos, garantía de diversión, pero no de flotabilidad

Pasada la media mañana del domingo comenzaron a llegar hasta la avenida marítima de Puerto del Rosario los primeros achipencos (Artilugio Carnavalero Hidrodinámico Impulsado por Energía No Contaminante Obviamente), que, unas horas después, inundarían de color y creatividad la bahía. Antes de nada, responsables del Ayuntamiento verificaron que los artilugios cumplían las condiciones de la regata, principalmente que no fueran impulsados por motores y que no supusieran ningún riesgo para los participantes. Una vez completado ese primer trámite, los achipencos comenzaron a colocarse en la rampa de varado que se ubica junto a la entrada del muelle comercial. Entre tanto, numeroso público iba arremolinándose aquí y allá en el tramo de avenida que llega hasta la playa de Los Pozos: el objetivo era conseguir un buen puesto en primera línea de mar para divisar cualquier naufragio. A algunos les costó arrancar y otros pocos tuvieron vías de agua que amenazaron la flotabilidad, pero la mayoría llegó hasta la meta, donde esperaba el carnaval de día con las actuaciones de los grupos Extra, Bomba, Kandela y Nuevo Klan.