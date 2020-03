Los 300.000 euros de Emergencias ‘volaron’ en la anterior legislatura

Catalina García / Puerto del Rosario

Estamos volcados en la gestión rigurosa de los recursos económicos», confirma Alejandro Jorge, vicepresidente del Cabildo y consejero de Seguridad y Emergencias, al replicar al Partido Popular (PP) sobre la pérdida y la devolución de una subvención de 300.000 euros destinada al futuro parque insular de bomberos. «El PP carece del mismo rigor a la hora de realizar su labor de fiscalización de nuestro equipo de gobierno porque hemos recibido una crítica injusta y falsa, manipulando la información»

La realidad, en lo tocante a la devolución de la ayuda económica al Gobierno de Canarias de la que el PP culpa a Alejandro Jorge, es que el 20 de septiembre de 2018 la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Ejecutivo autónomo concede la subvención al Cabildo majorero en materia de inversiones en seguridad y emergencia por 300.000 euros. Tres meses más tarde, el 18 de diciembre de 2018, el consejero de Seguridad y Emergencias de la legislatura anterior solicitó una prórroga con el fin de cumplir su ejecución y justificar esa cantidad.

Jorge continúa desgranando que el 22 de diciembre de 2018 el Ejecutivo canario le concede al Cabildo dos nuevos plazos: el 30 de junio de 2019 para gastar el dinero; y el 15 de agosto del mismo año para su justificación documental. «Es importante pararse en la fecha del 30 de junio del año pasado porque el grupo de gobierno actual, y con ello este consejero de Emergencias, entra en funciones el 9 de julio del 2019, con lo cual es evidente que se nos está culpando de unos fondos económicos no gestionados cuando aún no habíamos tomado posesión», detalla el también vicepresidente.

Alejandro Jorge afirma que, efectivamente, los 300.000 euros e han devuelto, pero «porque no había otra alternativa». Desde la Corporación Insular recién llegada, se intentó con el Gobierno canario ampliar de nuevo el plazo de ejecución y por tanto de justificación, «pero, al no ser posible, no hubo otro remedio que reintegrar los 300.000 euros, sin embargo no somos responsables esta mayoría de gobierno de esa devolución sino los responsables de la anterior legislatura». Es más, el consejero actual de Emergencias y Seguridad desecha echar culpas al anterior grupo de gobierno insular, «pero tampoco queremos asumir responsabilidades que no nos tocan», concluye. .

«Parálisis» según el PP

El Cabildo de Fuerteventura «vuelve a perder inversiones». Lo afirmaron los populares al denuncia que se habían esfumado los 300.000 euros destinados a un supuesto parque de bomberos y que, al no ejecutarse la ayuda, fue devuelta. «La parálisis en la gestión de este grupo de gobierno hace que cada día se pierdan inversiones y ayudas que el Cabildo tenía otorgadas».

«En una isla donde está todo por hacer, seguimos perdiendo oportunidades», lamentaba entonces el portavoz Claudio Gutiérrez, al que ahora le contesta Alejandro Jorge.