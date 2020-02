Lo que la tortuga laúd de Matas Blancas escondía

Catalina García / Puerto del Rosario

Una bolsa de plástico transparente de fruta de supermercado, fragmentos de cuerdas, redes y nylon, una colilla y trozos de más bolsas y envoltorios plásticos de diversos tipos y colores. Ana Liria Loza, doctora en Biología Marina, experta en tortugas marinas, investigadora de la ULPGC y responsable del proyecto europeo Indicit, enumera de corrido todo lo que había dentro de la tortuga laúd que el pasado 22 de enero los agentes de Medio Ambiente del Cabildo reflotaron sin vida en aguas de Matas Blancas por un aviso de las empresas náuticas Motos Boy y Black Grab. A pesar de todo, la necropsia arroja que esta hembra adulta primeriza no murió por la ingesta de plásticos, aunque confirma el basurero en que hemos convertido al mar.

La investigadora Ana Liria Loza matiza y, a la vista de lo que contenía en el aparato digestivo, prefiere concluir que es «indicativo de que hay tanta basura en el mar que todos los animales la están ingiriendo directa o indirectamente, ¡y es una pena¡». La experta en tortugas marinas se desplazó a Fuerteventura al día siguiente de la extracción del ejemplar del agua y la diseccionó en la estación biológica de La Oliva junto a Patricia Ostiategui Francia, bióloga y técnica del proyecto Indicit de la Unión Europa, que realiza su tesis doctoral sobre el impacto de la basura en tortugas marinas en Canarias.

Mientras se alimentaba

En cualquier caso, la muerte del quelonio de más de 300 kilos y unos dos metros de largo no se puede atribuir a la cantidad -y variedad- de plásticos y otros residuos ingeridos. «No falleció por los plásticos. Estaban recién ingeridos y no les dio tiempo a poder hacer nada. Aparte de que no es mucha cantidad para el tamaño del animal que tenía más de diez metros de digestivo».

A lo que añade la investigadora de la ULPGC que no se detectó ningún signo de obstrucción ni lesiones en el tracto digestivo causadas por estos residuos. «Los elementos encontrados en el digestivo del animal fueron ingeridos indirectamente mientras la tortuga se alimentaba en un banco de medusas localizado en una corriente de deriva, lugar donde se acumulan gran cantidad de basuras, principalmente fragmentos de material plástico, así como restos de sebadales liberados por las tormentas recientes de las praderas submarinas cercanas».

El pasado 22 de enero de 2020, se localizó a un kilómetros de la costa de Matas Blancas, en el municipio de Pájara, el cadáver de una tortuga laúd (Dermochelys coriácea) de gran tamaño flotando a la deriva sobre las 11.00 horas. Las empresas náuticas Motos Boy y Black Grab arrastraron a la tortuga hasta la costa y dieron aviso al personal de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura, cuyos agentes se presentaron en el lugar para proceder a su retirada y traslado hasta la estación biológica de La Oliva. Al día siguiente, las investigadoras de la ULPGC Ana Liria Loza y Patricia Ostiategui, pertenecientes al Proyecto Indicit II (Desarrollo del Indicador Impacto de basuras marinas en tortugas marinas y biota en Aguas Europeas) se desplazaron La Oliva para llevar a cabo la disección del animal y el estudio detallado de la presencia de basuras ingeridas.

Desde los dinosaurios

Según confirmaron las dos biólogas, la tortuga laúd no presentaba ninguna lesión, patología o signo externo ni interno que pueda indicar la causa de su muerte, «aunque sí se pudo saber que el animal presentaba una baja condición física al llegar a aguas de Canarias, puesto que tenía muy pocas reservas de grasa, donde se estuvo alimentando en un banco de medusas en aguas cercanas a Fuerteventura»

La presencia de esta especie en aguas de Canarias es esporádica y generalmente asociada a la llegada de bancos de medusas, informan las investigadoras del proyecto europeo Indicit, «pero la aparición de animales varados en tan buen estado es inusual y una gran oportunidad para poder aumentar los conocimientos sobre una especie tan enigmática que lleva surcando los mares desde la era de los dinosaurios». Por ello, se aprovecharon para tomar muestras biológicas que permitan conocer «su población de origen (estudios genéticos), ver el nivel trófico en el que se alimenta (estudios de isótopos estables), o estudiar la acumulación de contaminantes en sus tejidos (estudios de toxicología)».

Hace más de 20 años, varó un ejemplar hembra de tortuga laúd que vino a desovar también a Jandía, entre hamacas y turistas en la playa de El Matorral. Desde entonces, las demás han llegado sin vida.

Diez países europeos

Los datos que arroje el estudio de los restos de este ejemplar de 300 kilos y dos metros de largo se integrarán en el proyecto europeo Indicit de análisis de la incidencia de los plásticos en el Mediterráneo y Atlántico, del forman parte diez países europeos, entre ellos España. «Se trata de usar las tortugas marinas como indicadoras de la contaminación marina por plásticos y de si los mismos residuos afectan a la fauna marina en ambos mares», resume Ana Liria Loza.