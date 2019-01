Las peleas internas de CC-PSOE dejan al Cabildo sin presupuesto

El Partido Popular (PP) vuelve a lamentar que el Cabildo de Fuerteventura no tenga presupuesto para 2019 en pleno mes de enero. La razón hay que buscarla en «las peleas internas y los intereses opuestos de Coalición Canaria (CC) y PSOE, que han paralizado la isla y las inversiones insulares».

«Es la primera vez que finaliza el año y no aprobamos un presupuesto en diciembre. Esto es un claro ejemplo de lo que ha sido esta legislatura, la peor que recuerdan los majoreros», denuncia Claudio Gutiérrez, portavoz popular. El PP ha solicitado la liquidación del presupuesto correspondiente a 2018 porque intuye que el grado de ejecución y de inversiones es bajo «por la falta de gestión y el abandono que sufre la isla».

Durante esta legislatura, CC y PSOE se ha peleado en los medios de comunicación y al dar cuenta de las reuniones de paz para salvar el pacto. «El interés político, mantener la silla, importa más que el futuro de los majoreros», dice Gutiérrez.

En la reunión de seguimiento del pacto a finales de noviembre entre nacionalistas y socialistas, a raíz de la última crisis entre ambas formaciones, uno de los acuerdos publicados fijaba la necesidad de elaborar el presupuesto. «Esto es una obligación del grupo de gobierno y una necesidad para Fuerteventura porque, de otro modo, se paraliza aún más la gestión del Cabildo. Nacionalistas y socialistas han perdido cuatro años peleando entre ellos mientras la isla va a la deriva, sin rumbo y sin gestión», señala.

Según el reglamento de la primera institución majorera, en octubre el equipo de gobierno debió remitir un primer borrador a los grupos para estudiar las cuentas. «Estamos en enero y no tenemos borrador. Silencio absoluto en la corporación de Fuerteventura», lamenta, añadiendo que «si ya no pueden gobernar juntos, deben romper el pacto. Lo que no pueden hacer es paralizar una institución por mantener sus sillas. No tenemos presupuesto, no tenemos PIOF, no tenemos proyectos de carreteras, no tenemos agua en nuestras casas y, mientras tanto, los socios de CC y PSOE se pelean por sus intereses, lo que resulta realmente inadmisible».