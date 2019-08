Las obras de la calle Orchilla 3 en El Castillo finalizarán con retraso

CANARIAS7 / PUERTO DEL ROSARIO

Los concejales del Partido Popular (PP) de Antigua denuncian públicamente que las obras de la calle Orchilla 3, en la localidad turística de El Castillo, vienen sufriendo «un considerable retraso en la ejecución de los trabajos», según el portavoz popular, Gustavo Berriel. Este proyecto, que fue uno de los últimos que licitó el PP antes de salir del gobierno municipal el 3 de septiembre de 2018, es «una obra que debía 7 meses y, por tanto, finalizar a principios del mes de septiembre» y que, sin embargo, «aún está a medio hacer», denuncian al respecto los populares de Antigua.

Gustavo Berriel, junto a los concejales populares Sara García, Samuel Fránquiz y América Brito, se trasladaron a la zona de las obras en la localidad de El Castillo para revisar la situación de los trabajos in situ y con el proyecto en mano, puesto que «no podemos permitir que, por dejadez del gobierno municipal, se esté perjudicando a los empresarios de la zona», ya que «con las obras están afectados seis complejos turísticos y un centro comercial en una arteria peatonal que es clave para el tránsito de visitantes desde sus complejos hacia la zona baja y la playa», denuncian.

«El gobierno municipal no debería conceder una prórroga a la empresa, sino aplicar las penalizaciones correspondientes», defiende Gustavo Berriel, quien recuerda además que aún queda pendiente «licitar el peatonal Orchilla 4, que lleva un año pendiente para su licitación sin que el gobierno municipal inicie el expediente». Berriel entiende además que se está incumpliendo el Plan de Seguridad, ya que la obra se encuentra «completamente abierta al público» mientras se trabaja. «Dónde está la dirección de obra, el concejal de Urbanismo y el propio alcalde que, después de varios meses de trabajos, no se han dado cuenta de esta situación que no sólo es peligrosa para el viandante sino también para la propia seguridad de los trabajadores».

Por su parte, Sara García recuerda que el proyecto de obras «ha sufrido modificaciones y cambios de material con respecto al plan inicial», razón por la que «pediremos el cese de la dirección de obras en el próximo pleno del mes de septiembre», asegura la concejala popular. Los ediles advierten de que esta obra está financiada con cargo a los fondos Fdcan y que, de no cumplir los plazos, «se corre el riesgo de tener que devolver el dinero». En este sentido, «la obra no sólo es un desastre en su ejecución, sino que, además, afecta al principal núcleo turístico y pulmón económico del municipio de Antigua en pleno mes de verano», defiende. Es por ello que «exigimos más trabajo y eficiencia y menos fotos posando al grupo de gobierno municipal».