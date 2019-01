Las Noventa y Una Viviendas ‘tiemblan’ por la tubería

Los vecinos de dos barriadas de Puerto del Rosario, en concreto de las Noventa Viviendas y de las Noventa y Una Viviendas, viven días de mucha preocupación. Sobre todo después de conocer, tal y como se publicaba en CANARIAS7 este pasado miércoles, que el Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha descartado paralizar las obras de la tubería de gas y combustible en la calle La Hispanidad, vía esta donde se ubican los edificios de ambas barriadas. Y es que el Consistorio capitalino, una vez consultados sus servicios jurídicos, no ve viabilidad a revocar la licencia otorgada a Disa en 2015.

Por supuesto, los vecinos afectados no están dispuestos a quedarse sin hacer nada y ya preparan una manifestación para las 18.00 horas del próximo sábado en la misma puerta del Ayuntamiento. Aseguran que cuentan con el apoyo «de 37 asociaciones y colectivos vecinales» de Puerto del Rosario, según el presidente de la asociación de vecinos de las Noventa Viviendas, Francisco Ruiz Cerpa. Razones nos les faltan para movilizarse. La junta de gobierno local, cuando concedió la licencia para las obras de la tubería de gas y combustible en agosto de 2015, no tuvo en cuenta un aspecto importante, a saber, el mal estado de conservación en el que se encuentran algunos de los inmuebles ubicados en la calle La Hispanidad. En este sentido, CANARIAS7 se hacía eco en abril de 2018 de cómo las humedades y el salitre se habían apoderado de los sótanos de las Noventa y Una Viviendas. Los sótanos son propiedad del Gobierno de Canarias y llevan más de 30 años sin obras de mantenimiento. Hoy no es difícil apreciar cómo el esqueleto de metal de algunas columnas ha empezado a reventar por el óxido, haciendo que placas de cemento se desprendan al suelo.

Manuel de San Benito Ruiz, presidente de la asociación de vecinos de las Noventa y Una Viviendas, reclamaba a la administración «que se haga cargo de los pilares» antes de que la estructura general de los edificios acabe dañada de una forma irreversible. Para el representante vecinal, la prueba de que el edificio había empezado a ceder estaba en los socavones aparecidos en los sótanos y que los vecinos habían rellenado con hormigón. De ahí el miedo ahora a que las obras de la tubería no hagan más que empeorar una situación que ya de por sí era alarmante.

En la otra barriada de la calle La Hispanidad, la de las Noventa Viviendas, la preocupación no es menor. Aunque el edificio fue rehabilitado hace unos años, las obras se quedaron a medias por problemas de la empresa adjudicataria y hoy hay «balcones cayéndose y techos que se mojan con la lluvia», según Francisco Ruiz Cerpa, presidente de la asociación vecinal, quien opina que «cuando metan una pica» en la calle, «todo el edificio peligrará».