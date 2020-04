Lajares, con bicicletas y sin windsurfistas

Catalina García / Lajares

Hogaza de trigo, pan de sandwich, pan negro con avena y malta, trenzas de almendras, cruasán de mazapán y almendras, cruasán de mantequilla, cruasán integral, napolitanas de chocolate», enumera Benedetta Calamia de un tirón la oferta de La Paneteca que varíe según el día de la semana en Lajares, en el municipio de La Oliva. «¿Focaccia? No, lo siento, desde que empezó el estado de alarma, la hemos dejado de elaborar».

En Lajares, algo más que la focaccia ha desaparecido con el coronavirus. En la calle principal, que es travesía de carretera, pasa una bicicleta y no pasa nada más. Al rato, otra y otra. Los coches son pocos y pueden aparcar sin problemas a lo largo de una vía que antes estaba tapizada de los vehículos de las escuelas de windsurf y surf, de los vecinos echándose el café, de los turistas que paraban atraídos por la carne de cabra de Los Pinchitos, el restaurante con más solera de Lajares, junto a Los Piratas.

Los carteles de antes de la pandemia son los únicos que recuerdan que era pueblo más alternativo de Fuerteventura, pero que el confinamiento ha arrasado con ese encanto que seguro recupera, gota a gota, en la desescalada del virus. Un concierto de mantras música de la India para un sábado ya olvidado, cocina francesa, las pizzas de Marisol en La Cancela, un curry en el Canela, clases de yoga prenatal: la oferta era más que heterogénea y tocaba todos los palos y paladares.

Cuando Benedetta termina de recitar por décimo cuarta vez esta mañana los panes y los dulces del día en La Paneteca, asegura que sí, que la gente sigue viniendo al local, hoy clausurada su terraza y sus mesas comunitarias de desayunos. «Pan negro y un café con leche para llevar» es el estribillo que más oye entre unos clientes que comienzan a compartir con ella sus preocupaciones por un confinamiento que parece no tener fin. «¿Los windsurfistas? Desaparecidos. Está el pueblo como debía ser hace 40 años». Residente en el cercano Majanicho donde está «muy relajada y encantada», sonríe con cada hogaza que vende y, amablemente, invita a sendos cafés cuando termina de responder.

El Merkadoña de Mendro

Paga rápido un pan negro con avena y malta y sube a la bicicleta, no sin antes preguntar qué hacemos. Tiene prisa, no dice el nombre pero sí confirma a través de la mascarilla que siempre llevó una vida tranquilla, por eso no nota mucho la diferencia con el confinamiento general, «además, tengo jardín. Sólo echo en falta el deporte». Y se marcha pedaleando.

No lo duda: el turismo es lo que más echa en falta Mendro, el propietario del 24 horas Merkadoña Lajares. Este comerciante reside desde hace 20 años en Fuerteventura, los doce primeros en Morro Jable. Ellos, los visitantes, eran el pilar de su negocio y del resto de Lajares, «no sólo vivíamos de los windsurfistas». El es el único que trae a colación la animación diaria del pueblo que los sábados por la mañana se multiplicaba con el mercadillo.

Además del pan de El Rubio, de La Oliva, Merkadoña Lajares oferta productos diferenciados, empezando por las papas y los tomates. «Intento que sea casi todo de Fuerteventura porque es lo que nos distingue de las grandes superficies, aunque en algunas cosas es difícil». A su oferta alimenticia, se añade el reparto a domicilio. Como la mayoría de los vecinos de Lajares, el confinamiento no pesa tanto porque vive en una casa con terreno alrededor «y el sol nos da alrededor a cualquier hora del día».

Avanza la mañana y también el viento que llega desde el malpey y agita los árboles de la plaza. Y entonces pasa otra bicicleta, sin romper el delgado hilo del silencio de Lajares.