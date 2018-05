La silla de ruedas para Ikdara

Ikdara, la perra que nació sin sus patas delanteras, puede vivir feliz. Digo puede porque al poco de nacer, quisieron sacrificarla. Por ello, Ikdara y su dueña, Isabel Ruíz, salieron de Sevilla con destino Fuerteventura para poder darle una vida mejor.

Cuando Isabel vino a la isla trajo consigo todos sus perros, siete en total. Sin embargo, le fue imposible encontrar un alojamiento que los aceptara a todos, por lo que decidió contactar con la presidenta de FAPRAP (Fuerteventura Activa Protección y Rescate de Animales y Plantas), Gabriella Cavalieri, quien le ofreció su casa de acogida para Ikdara hasta que Isabel solucionara el problema.

Entonces, aparecieron Noelia Peraza y Abián Tineo en la vida de la perrita minusválida, cuyo nombre significa Especial.

Noelia y Abián trabajan en su propia empresa de lavado ecológico de coches, pero también son muy amantes de los animales, además de que Noelia es voluntaria en la perrera municipal de Puerto del Rosario, y cuando vio la publicación en facebook de la ayuda que pedía Gabriela Cavalieri para esta perrita, enseguida le preguntó a su marido «¿qué tal si hacemos o por lo menos intentamos hacerle una silla de ruedas?». Al ver a Ikdara en persona, les dio mucha «pena» cómo estaba y no lo dudaron ni un segundo y se pusieron manos a la obra, puesto que Abián Tineo es un manitas y, a pesar de realizar cuatro prototipos diferentes, sólo tardó una semana en elaborar la silla de ruedas para que la perrita pudiera disfrutar cuanto antes de su nueva vida, una vida más cómoda y sana para ella.

Primero, Noelia y Abián consultaron información en internet sobre cómo poder hacerlo y, «a pesar de no haber un manual específico y que casi todos los vídeos o fotos que veíamos en la web eran de las patas traseras, después de cuatro intentos fue al cuarto cuando lo logramos». Cuatro modelos diferentes hasta lograr el que mejor se adaptara a la situación del animal.

Se trata de una silla que ellos han realizado con materiales económicos, «que no llegan a costar ni 20 euros» y que son cotidianos, como son tubos de pvc (plástico) o unas ruedas del carrito de bebé de su hija. «Me parece un abuso cobrar por ello, sobre todo si luego no va a servir. Esta silla no pesa y es cómoda para el animal, que no llegará a pesar ni seis kilos, y también le puse unas ruedas grandes para que pudiera caminar en tierra. Ahora hace vida normal, puede jugar y está feliz y contenta», comenta Abián.

Intentos. Para Noelia, «verla en su silla después tan contenta, con su rabo levantado y moviéndolo, no tiene precio». El primer invento que hicieron no le sirvió porque, además de ser muy bajo para ella, perdía el control y se iba para un lado, así que fue descartado. Luego, Abián solucionó el problema de altura y también puso cuatro puntos de apoyo, finalmente con dos ruedas grandes delante, ruedas giratorias detrás y una pequeña pechera reciclada a la que le puso una esponja.

«Antes, la perra tenía que hacer sus necesidades tumbada, ahora no. Sin la silla, camina como un canguro, lo que para ella es algo normal a lo que ya se ha acostumbrado, lo que sí le es diferente en estos momentos es ponerse en la silla y echar a andar, a lo que sí tendrá que acostumbrarse, y lo está haciendo muy bien», dice Noelia.