La punta del Camellito desafía a la pandemia

Catalina García / Gran Tarajal

La punta del Camellito es el faro que permanece impasible a las medidas de confinamiento por el coronavirus y que enmarca la playa vacía y la avenida marítima Paco Hierro sin sus habituales paseantes y terrazas al sol. Gran Tarajal amaneció hace rato, pero el pulso de la actividad se coge alrededor de los cajeros, Correos, los supermercados y las farmacias. Ni viento, ni frío, el sol se cuela por la calle comercial Matías López en silencio.

«¿Qué tal, amigo?» saluda Juan José Martín Soto (Gran Tarajal, 1973) a los clientes de su minimercado La Avenida. Ellos, los clientes, entran casi al mismo ritmo que antes del estado de alarma y compran los mismos productos: golosinas, papas fritas, refrescos, una garrafa de agua, «de todo un poco». La diferencia está en la conversación, que gira en torno al confinamiento y sobre todo los ERTE en los que han acabado muchos. «La gentes está muy preocupada por la falta de trabajo. El ánimo no es el mismo del que tiene trabajo del que está en paro, pero todos, desempleados o no, hablan con preocupación de la situación ».

Situado mirando al parque azul y la avenida, el 24 horas de Juan José es de los pocos negocios abiertos. «Miras alrededor y ves el bar de bocadillos cerrado, la pizzería, las cafeterías, todo igual. Cuando aflojen los contagios, a ver qué será de nosotros, cómo volverá Gran Tarajal a levantar cabeza». Atiende un cliente y sigue con la charla: «Todos vamos a tener que empezar de cero».

Por ahora, este comerciante no ha tenido que despedir a nadie y mantiene sus tres empleados. El único recorte es de horarios que, con todo, sigue siendo bastante amplio: los siete días de la semana, de 5.45 a 22.30 horas. Antes de la pandemia, abría hasta la medianoche.

En la manzana antes de la cola de la farmacia, la gestoría Pablo Gopar trabaja a puerta cerrada, entre declaraciones de la renta y ERTES. Su fundador describe el panorama económico de Gran Tarajal y lamenta la pérdida de actividad comercial. Pablo Gopar (Tuineje, 1944) abrió hace unos 40 años el negocio y nunca imaginó vivir una situación semejante, por eso quizás habla de no supimos apreciar lo que teníamos antes de la pandemia. Por su gestoría, han pasado ERTE de hostelería, de comercios, «de todo».

Blacki y Reina preceden a María Elena Palmés en uno de los dos paseos diarios. Armada con guantes, bolsas y bote de jabón con agua, pisa una avenida marítima desierta. De su Galicia natal llegó en 2005 a Gran Tarajal, «el mejor pueblo de Fuerteventura, no quiero otro: tiene cualquier tipo de comercios y servicios, hasta el Inem tenemos y fíjate que la gente de Morro Jable tiene que acercarse hasta aquí para realizar cualquier gestión».

Se quita encantada las gafas para la foto con los perritos y cuenta que es una de las damnificadas de los ERTE del turismo. Su hotel de Jandía la envió al paro durante seis meses, aunque como miles de personas aún no ha cobrado el desempleo. «Soy camarera de pisos, todavía lo soy, y espero volver a mi trabajo en septiembre, aunque me da que no va a poder ser tan pronto y que se alargará hasta final de año. Ojalá que no».

Gran Tarajal -confirma- sobrelleva vacío el confinamiento, pero sus calles están más limpias. A menos gente, menos basura. No lamenta tanto no poder ir a la playa porque sólo iba para darse el chapuzón y de vuelta para casa, «no soy de las que se quedan tomando el sol». Y, ERTE aparte, el enclaustramiento en la casa lo lleva «muy bien. Hay que adaptarse, no queda otra opción. No me voy a tirar de los pelos». Eso sí, avisa de que es muy casera y por ello quizás no le cuesta dejar pasar las horas en casa con sus hijos y los dos perros, entre la televisión, el trivial, las cartas y el parchís.