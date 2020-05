La Oliva instala nuevos carteles de concienciación ambiental

C. García / Puerto del Rosario

El Ayuntamiento de La Oliva ha completado la instalación de carteles informativos en varios idiomas en zonas ambientalmente sensibles del municipio, con el objetivo de «informar y prevenir prácticas que están dañando el medio, como el expolio de rodolitos, conchas y arena, grabados en los barrancos, el levantamiento de mojones de piedra, o señalizando senderos para que los vehículos no abran nuevas pistas», explica el concejal de Medio Ambiente, David Fajardo.

Esta iniciativa se enmarca en la campaña La Oliva Actitud Ambiental, siguiendo en la línea de carteles ya instalados en el faro de El Cotillo o en la costa norte entre El Cotillo y Corralejo. Los nuevos carteles incluyen advertencias de prohibido aparcar cerca de la costa, y también la señalización del nuevo punto de vaciado de baños químicos de autocaravanas en Corralejo.

Los carteles se ubican en lo que va de año en la costa norte, desde Corralejo hasta El Cotillo, para evitar el expolio de rodolitos, arena y otros fósiles, también en el barranco de Cañada de Melián, para prevenir vertidos en la antigua escombrera de Lajares, en el barranco del Jable, para evitar grabados en zonas de interés arqueológico, o en el faro de El Cotillo, para prevenir los mojones de piedra. También se dirigen a evitar el vertido de aguas residuales de las autocaravanas, señalizar senderos para que los vehículos a motor no abandonen las pistas existentes, evitar que se aparque en zonas sensibles, e informando de la prohibición de tirar basuras y hacer fuego.

Para llegar también a los visitantes, la Concejalía de Medio Ambiente ha elaborado folletos informativos en idiomas, de modo que “os turistas puedan saber, cuando se encuentran en un espacio sensible, seguramente sin ser conscientes de ello, qué cosas pueden y no pueden hacer. «Nos gustaría que cuando regrese el turismo, La Oliva pueda ser un destino de calidad y no de cantidad, más sostenible y comprometido con el medio ambiente, y esa es la línea en que hemos venido trabajando en los últimos años», concluye el alcalde de La Oliva, Isaí Blanco.