La Oliva aumenta el presupuesto de Bienestar Social en 300.000 euros

Canarias7 / Puerto del Rosario

El área de Bienestar Social del Ayuntamiento de La Oliva ha atendido este año a más de 4.000 personas y tramitó ayudas por valor de 213.000 euros. Este año se ha reforzado la plantilla del departamento con once técnicos de áreas sociales contratados dentro del Plan de Empleo, con una inversión de 120.000 euros, siendo la primera vez que el Ayuntamiento de La Oliva va más allá de contratar operarios, para incorporar personal técnico cualificado dentro de este tipo de planes.

Con respecto al presupuesto municipal de 2020, las previsiones son aumentar el gasto en 300.000 euros, un 17% más, pasando de 1,6 millones a 1,9 millones de euros. En este sentido, cabe destacar que el mayor gasto de las administraciones públicas en Servicios Sociales se genera principalmente en el apartado de recursos humanos, y así lo reflejan las estadísticas de gasto social por habitante.

En La Oliva, la población ha crecido mucho en estos últimos años, «pero los recursos humanos en esta administración no han podido adaptarse a ese crecimiento debido que la actual legislación de estabilidad presupuestaria no permite prácticamente ampliar este apartado. No obstante, gracias a haber incrementado este año el techo de gasto del ayuntamiento», explica el concejal de área, Rafael Benítez.

También está previsto reforzar la plantilla municipal para el año próximo y así poder mejorar la atención que se presta a los vecinos.

Prevención

Los servicios que prestan los distintos departamentos de la Concejalía de Bienestar Social incluyen la información, valoración, atención, orientación derivación de los usuarios particulares y familias que se atienden individualmente, según cada situación. El área social municipal se ocupa también de la atención de menores y familias en situación de riesgo, además de desarrollar una variedad de programas de prevención entre los diferentes sectores sociales que lo necesitan.

Cualquier persona que tenga una demanda social «será atendida», da fe el concejal Rafael Benítez.