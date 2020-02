La Oliva Actitud Ambiental llega a 85.000 personas a través de varias influencers

Canarias7 / Puerto del rRosario

La campaña municipal La Oliva Actitud Ambiental ha generado unos 85.000 impactos en redes sociales, tras dos meses viralizándose gracias a los mensajes de concienciación que han lanzado vecinos y colectivos del municipio en sus propios perfiles. Tres influencers participan en esta iniciativa: la kiteboarder Julia Castro; la presidenta de Limpiaventura, Alina Kinz; y la presidenta de Cotillo Joven, Luz Marina Rodríguez.

Esta iniciativa de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de La Oliva, resalta el alcalde Isaí Blanco, «no hubiera sido posible sin la participación de la gente, vecinos y colectivos que han creado sus propios mensajes de concienciación llegando a miles de personas. Pero tampoco sin la propia implicación del ayuntamiento, que también está tomando medidas para avanzar hacia un municipio más sostenible». Además de la primera fase de esta campaña, el Ayuntamiento lleva a cabo otras muchas acciones complementarias, como charlas en los colegios; la instalación de carteles en zonas sensibles para evitar la extracción de rodolitos en las playas, grabados y pintadas en el medio natural; el levantamiento de mojones de piedra y otras muchas iniciativas que están por llegar.

El mensaje de los participantes llamados «protectores de la naturaleza» radica en que «si queremos que nuestro municipio sea más sostenible, todos tenemos que colaborar», trasladan las influencers Julia Castro, Alina Kinz, y Luz Marina Rodríguez. Además de ellas, muchos otros colectivos y vecinos se han implicado en esta campaña, difundiendo mensajes de sensibilización ambiental con el hasgstag #LaOlivaActitudAmbiental. Con el eslogan Prometo y me comprometo, los amigos y conocidos de los protectores de la naturaleza han asumido el reto y subido nuevos vídeos, generando un centenar de publicaciones con ese hashtag, más de 1.200 likes en las publicaciones, cerca de 30.000 reproducciones de los vídeos, y 1.000 contenidos compartidos.

Además de Julia Castro, Alina Kinz y Luz Marina Rodríguez, se han sumado a la campaña Erika Castilla, diseñadora y propietaria de la tienda Mojo Art Shop de Corralejo; Lazi Ruedegger, local de Lajares, surfero y músico; Marcos Gutiérrez, famoso chef de Casa Marcos; Salomon Moore, conocido dj y buguero; y tres amigos músicos y parranderos de Lajares, como Delfino Torres y los hermanos Michel y Norberto Fajardo. Los mensajes de sensibilización abarcan una gran variedad de temas, como no utilizar plásticos desechables, reutilizar, separar adecuadamente los desechos, escachar las botellas y garrafas antes de depositarlas en el contenedor, consumir productos kilómetro cero, recoger colillas de la costa, no llevarte los rodolitos de la playa, etc.