La obra de la biblioteca de Gran Tarajal ser prevé concluirla a finales de 2020

Canarias7 / Puerto del Rosario

Desbloquear de una vez por todas la disponibilidad del solar necesario para poder construir la residencia de mayores del sur de Fuerteventura y también el solar del centro ocupacional son, junto a la obra ya en marcha de la biblioteca y centro polivalente de Gran Tarajal, las prioridades inversoras del Cabildo de Fuerteventura en el municipio de Tuineje.

La presidenta del Cabildo, Lola García, y los miembros de su grupo de gobierno se reunieron esta semana con el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Tuineje para coordinar estas acciones. Previamente, junto a la alcaidesa Candi Umpiérrez y la primera teniente de alcalde, Esther Hernández, habían visitado las obras de la Biblioteca y Centro Polivalente de Gran Tarajal, que actualmente se encuentran en fase de cimientos y se prevé que a finales de 2020 puedan estar terminadas.

«Para nosotros es prioritaria la Residencia y el centro ocupacional, que tienen financiación del Gobierno desde hace cuatro años y por distintos problemas con el suelo no ha podido llevarse a cabo. A comienzos de año incluso se planteó la posibilidad de que se construya en El Aceitún, que hace años era el solar inicialmente cedido por el Ayuntamiento, si el suelo de El Palmeral no se resolvía y para no seguir pediendo más tiempo», indicó Lola García.

Para aclarar de una vez la situación de estos solares de la residencia de mayores y el centro ocupacional se acordó convocar una reunión técnica, de forma que representantes de las dos instituciones puedan intercambiar sus puntos de vista y definir de una vez por todas una solución. «Lo que está claro, es que no podemos seguir esperando por unos servicios tan básicos para la población del sur de la Isla. Lo mejor es que de una vez por todas se ponga sobre la mesa la situación de los solares propuestos y los requisitos que deben cumplir desde el punto de vista territorial, dotacional y de servicios sociales, y a partir de ello desbloquear la situación», indicó Adargoma Hernández, consejero de Políticas Sociales.

Con respecto a la inversión en el centro Polivalente y biblioteca de Gran Tarajal, las obras se reanudaron desde hace unos meses y actualmente se están completando los cimientos. La inversión es de unos 3,9 millones de euros. El edificio tiene un diseño práctico y moderno cuya estructura reproduce la de un libro, con paneles en su fachada que se asemejan a las páginas. El solar está ubicado en un lugar muy céntrico de Gran Tarajal, sobre una parcela que en parte fue cedida en su momento por Matilde Évora Velázquez y sus herederos, y otra parte adquirida directamente por el Cabildo. El objetivo es que funcione a modo de un gran centro de actividades culturales y no sólo de biblioteca.