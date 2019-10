Genoveva Torres: «La mayoría de los topónimos de Fuerteventura se inspira en la geografía»

Catalina García / Puerto del Rosario

— ¿La mayoría de los topónimos de Fuerteventura es de origen prehispánico o predomina el influjo de la lengua castellana que trajeron los conquistadores?

— El grueso de los topónimos de Fuerteventura procede del lenguaje castellano, portugués y guanche. Lo único que he calculado es que el 9% de los topónimos majoreros son antropónimos, esto es que proceden de nombres propios de personas. Lo que sí puedo afirmar que muchísimos nombres de lugares proceden del guanche, como por ejemplo Tuineje, que además sé lo que significa: espino y deviene de una palabra bereber. Y esto no lo digo yo, sino Abraham Loutf Garani, profesor francés de origen bereber de la Universidad de Toulouse, que además señala que el femenino en bereber se forma añadiéndolo al nombre masculino una t inicial y otra al final, mientras que la e de mucho topónimos se la hemos añadido en español, como es el caso de Triquivijate, Tamaraceite, Tegueste, etc.

— ¿A lo largo de los siglos en qué se inspira la gente para elegir los nombres de los lugares?

— En primer lugar, en la geografía, en la forma del terreno: se elige un punto determinado de la naturaleza que resulta llamativo para, a partir de ahí, poder ubicarse. Es lo que llamamos oronimia. También aparecen nombres entresacados de la flora (fitotoponimia), en las personas (antroponimia), la fauna (zootoponimia), el agua (hidrotoponimia), la religión (hagiotoponimia) y en los productos agropecuarios.

— ¿Qué es un nombre de lugar bien bautizado y digame por favor un ejemplo?

— Un nombre bien bautizado es, por ejemplo, si esto es una loma y es alargada, la llamo Loma Cumplida. Es decir, que me permite ubicarme en el terreno perfectamente y que se diferencia de otra cercana, que tiene otra característica como por ejemplo el color. El topónimo de Fuerteventura bien bautizado que me encanta es Vega de Río Palmas: es una vega, tiene un río (que no es la acepción general del español sino un lugar por donde corre agua de manera permanente o no) y tiene palmas.

— Según sus cuentas, en Fuerteventura existen casi 7.000 topónimos que, en algunos casos, sólo conocen los vecinos de cada lugar para diferenciarlos.

— Son desde luego muchísimos topónimos, pero es lógico: al ser una isla tan grande, pues necesitamos más nombres de lugares para situarnos mejor y poder moverme en el espacio.

— De la misma manera que es lógico que el origen de los topónimos de Fuerteventura procede del terreno, como usted misma apuntó antes: es una isla grande y sin apenas flora.

— Como ya dije, siempre se elige un punto de la naturaleza sobresaliente, que llame la atención. Si Fuerteventura fuera un sitio verde, con mucha vegetación, entonces en los topónimos aparecerían los nombres de pinos o abetos. Aún así, en lugares mayores, como por ejemplo la Península ibérica, también predomina la oronimia en los nombres de los lugares.

— ¿A qué chirrían los cambios de topónimos producidos por el desarrollo turístico, que normalmente sustituyen el nombre de lugar tradicional por el nombre de la urbanización?

— En Fuerteventura, yo conozco la sustitución de El Jablito por Parque Holandés, en el municipio de La Oliva; Las Gaviotas por el Club Aldiana y Playa La Barca por los Gorriones, en el municipio de Pájara; Las Playas por Las Playitas, en el municipio de Tuineje; y Playa del Valle por Aguas Verdes. Es interesante también el cambio de nombre de un lugar de Lanzarote: La Tiñosa, que se llama Puerto del Carmen.

— Interesante es desde luego el cambio de grafía que nos dejó el barranco del Ciervo, en Morro Jable (municipio de Pájara) en vez del original barranco del Siervo.

— El nombre de hasta tres topónimos del municipio de Pájara enlaza con Luisa Muxica, la mujer repudiada por su marido que la mandó a vivir a la isla. Luisa tenía una casa en la costa de sotavento que se bautizó como Playa de la Señora. Además, trajo dos siervos: uno de ellos se llamaba Juan Gómez, que dio nombre a una baja también de Jandía: la baja de Juan Gómez. Y el barranco que ahora llaman del Ciervo, pero que en realidad es con s, Siervo.