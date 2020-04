La lucha contra el Covid-19 en una UCI de Nueva York narrada en primera persona: «Lidiar con la muerte nunca es fácil»

Catalina García / Puerto del Rosario

«La letalidad del virus en Nueva York es muy alta y todos los días hay fallecimientos en nuestro hospital, incluso ha fallecido un compañero del equipo de enfermería que se contagió trabajando». Lo cuenta el neurocirujano Imanol Berrueco Araujo (Vitoria-Gasteiz, 1987), que se mudó a vivir en 1999 con su padre a Ajuy, en el municipio de Pájara. Desde Fuerteventura ha recorrido medio mundo y la pandemia lo ha cogido trabajando en el hospital Monte Sinaí de Nueva York, donde atiende a unos diez enfermos al día en la UCI «una barbaridad, si lo comparamos con el funcionamiento habitual de una unidad de intensivos».

No es fácil hablar con Imanol porque trabaja unas diez horas seis días a la semana, aunque fluctúa en función de los contagios que en Nueva York se están acercando al pico esta semana. «Normalmente trabajo en el servicio de neurocirugía pero ahora estoy siempre en cuidados intensivos. Se han casi triplicado el número de camas de intensivos y la mayor parte de cirugías se han pospuesto».

«Lidiar con la muerte nunca es fácil», resume Imanol su día a día en el hospital neoyorquino Monte Sinaí, «menos aún de manera en la que se presenta ahora, y muchos compañeros están necesitando apoyo psicológico. Habrá que estar atentos a las consecuencias físicas y emocionales que nos deja esta epidemia».

Contagiado asintomático

Aunque su hospital dispone ahora de equipos de protección, hasta la semana pasada el equipo sanitario tuvo que elaborar batas con bolsas de basura. En cuanto a los respiradores, por suerte hay muchas propuestas que llegan desde el sector privado para proveer a los centros hospitalarios de material médico «que están ayudando enormemente a sobredimensionar las capacidades de los hospitales».

Imanol también pasó el virus, pero de manera asintomática. Como a todo el personal sanitario, le hicieron las pruebas y dio positivo. «No tuve ningún síntoma de la enfermedad, por lo que pude ser un vector de transmisión sin ser consciente de ello. En situaciones como la actual, es imprescindible que los trabajadores sanitarios tengan acceso a las pruebas de detección por formar parte de la primera barrera de contención en la lucha contra el coronavirus».

La distancia con sus padres en Ajuy, su sobrinito en Pájara y sus tíos y primos en Vitoria-Gasteiz la salva este neurocirujano con las redes sociales y los teléfonos inteligentes «que permiten tener noticias de manera instantánea, por lo que es fácil estar en contacto con familiares y amigos». Su preocupación está en otro lado: en la contención de la pandemia. «En Nueva York todo indica que hemos alcanzado el pico de la epidemia pero ahora queda lo más difícil: ir reduciendo los ingresos en cuidados intensivos y los contagios con medidas de prevención».

Cuerpos que nadie reclama por no poder pagar el entierro

Este neurocirujano jamás imaginó Nueva York «sin gente, casi sin vida. Cuando hago el trayecto todos los días de casa al hospital me da la impresión de estar en el set de rodaje de una ficción distópica. Ves colas de gente en negocios de transferencias electrónicas y cambio de cheques y te haces una idea de la cantidad de personas que han podido perder su empleo y, por consiguiente, su cobertura médica. Hay personas que tienen familiares que han fallecido por el Covid-19 y no reclaman sus cuerpos porque no pueden hacer frente a los gastos que supone el entierro o la incineración».

También narra que se escuchan a todas horas las sirenas de las ambulancias. «Los neoyorquinos son personas que están acostumbradas a pasar mucho tiempo fuera de casa, muchas veces debido al reducido espacio disponible en los apartamentos. Sólo salimos para trabajar y hacer la compra, es como si la vida estuviese entre paréntesis».

En cualquier caso, tiene claro que el mejor sitio donde puede pasar esta época es «en un hospital, aportando mi granito de arena intentando hacer frente al coronavirus».