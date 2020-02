La isla hecha crónica periodística: Tero Brito es nombrado cronista oficial

El asfaltado de la carretera de Jandía, la inauguración del Hospital General, el nuevo aeropuerto, la localización de los podomorfos de Tindaya, el descubrimiento de la Cueva de Villaverde, las primera elecciones democráticas. El periodista Tero Brito, nuevo cronista oficial de Fuerteventura por acuerdo unánime del pleno del Cabildo de ayer, enumera las noticias positivas de sus 40 años como corresponsal en la isla, primero de El Eco de Canarias y después el Canarias7.

La Asociación de la Prensa de Fuerteventura y Lanzarote, recogiendo el testigo del presidente Blas Acosta, propuso del nombramiento de Tero Brito Guerra (Virámar, Betancuria, 1954) como sucesor del también periodista Gerardo Jorge Machín (1933-2017), cronista oficial por acuerdo plenario del 21 de octubre de 2005. Precisamente fue este corresponsal de TVE en la isla quien animó en 1973 a Tero Brito a aceptar la corresponsalía de El Eco de Canarias, «me dijo: venga, anímate, que te vamos a ayudar».

Brito Guerra, que acaba de regresar de El Aaiún con su padre y su hermano Paco, aceptó el puesto de corresponsal, aunque él estaba cómodo con sus crónicas deportivas. «Tenía entonces 17 años y me acuerdo que escribía reivindicando instalaciones deportivas pata Fuerteventura y, ya en el Sáhara español de entonces, de lucha canaria porque había un equipo allí».

Por teléfono y a cobro revertido

La credencial de periodista le llegó precisamente para cubrir en 1973 la primera visita oficial del entonces príncipe Juan Carlos, cuya crónica dio por teléfono «y a cobro revertido», matiza. Esa era la forma de hacer periodismo de entonces y que siguió aplicando cuando se asfaltó la carretera de Jandía, «nadie se acuerda ahora lo que significó esta obra: cada vez que uno iba para el sur, era un suplicio con tanta tierra y pedregal que era eso».

Por teléfono también dio la crónica de dos descubrimientos arqueológicos: los podomorfos de Tindaya y la Cueva de Villaverde, ambos en 1979. «Fueron los dos impresionantes, sobre todo explicarle al resto de Canarias la importancia de aquella cueva».

En 1982, el mismo año que cerró El Eco de Canarias, dio otra de las noticias positivas de Fuerteventura: la inauguración del Hospital General, que nadie ahora aprecia en su justa medida porque pocos recuerdan la precariedad de la antigua clínica Virgen de la Peña, en Puerto del Rosario, que luego funcionó de Universidad Popular.

«Esas informaciones te gustaba darlas, porque malas también las hubieron». Una de ella mezcló ambas: el suceso del camionero que se quedó enterrado en la piconera de la caldera de Gayría, en Tiscamanita, en el municipio de Tuineje, pero que terminó con final feliz. «Toda España estaba pendiente de aquel hombre sepultado que consiguió salir y cuya crónica di en el teléfono más cercano, que estaba en Antigua. Me acuerdo. Salió vivo ya de noche y el director del Canarias7 estaba esperando por el desenlace de la noticia».

Es imposible repasar la trayectoria profesional del periodista sin referirse a los años de acuartelamiento del Tercio don Juan de Austria de La Legión en Puerto del Rosario tras la descolonización del Sáhara español. «La Legión, por suerte o por desgracia, era fuente de noticias», zanja para, a renglón seguido, acordarse del desmantelamiento de la estafa de la brujería en Tindaya «y todo ese norte, que ya nadie se acuerda».

Al año siguiente de la desaparición de El Eco de Canarias, en 1983, le llamó Manuel Betancor para pedirle la corresponsalía con la que se jubilaría en 2017: el Canarias7. En medio, se sumó al proyecto de la revista Malpaís con el periodista Juan Pablo Nóbrega y el fotógrafo José Antonio Sierra «que fue una etapa de trabajo muy interesante y que empezó siendo semanal y luego quincenal en una etapa de crecimiento y de inicio de los cambios en la isla; las colaboraciones con Lancelot; con dos televisiones locales y alguna que otra radio.

El hoy presidente de la Asociación de la Prensa de Fuerteventura y Lanzarote concluye su repaso de 40 años de crónicas con un «nada que ver la isla de hoy con la de mis inicios en la prensa. Por no tener, Fuerteventura no tenía ni agua para beber. No, no hay comparación».

«Fiel Notario»

Por unanimidad, el pleno del Cabildo dio luz verde ayer al nombramiento de Brito Guerra, que está jubilado desde 2017. «Es una satisfacción contar con majoreros de su talante para que ejerza de fiel notario de la crónica de nuestra isla», le felicitó el presidente Blas Acosta. Por su parte, la portavoz socialista María Jesús de la Cruz aplaudió ayer su trayectoria profesional, mientras que la nacionalista Lola García habló de que sus informaciones dejaban patente «el aprecio por su tierra». Desde el Partido Popular, Claudio Gutiérrez agradeció al periodista el esfuerzo profesional por Fuerteventura.

Por igual unanimidad, la Asociación de la Prensa de Fuerteventura y Lanzarote acordó en su asamblea general celebrada en Corralejo el pasado sábado 18 de enero de 2020, su designación.