La Guardia Civil localiza y destruye un proyectil de artillería en Fuerteventura

La intervención, según la Guardia Civil, comenzó en torno a las 10:00 horas de la mañana del día 17, cuando la Guardia Civil fue alertada por unos trabajadores del Cabildo insular que realizaban tareas de mantenimiento en una carretera de tierra que une las localidades de Tiscamanita y Tuineje, y que al remover parte de la tierra de una cuneta encontraron semienterrado un objeto de que parecía un proyectil.

Al lugar se desplazaron agentes del Puesto de Gran Tarajal, que confirmaron el hallazgo de un proyectil de artillería de 105 milimetros de calibre y bastante deteriorado, por lo que avisaron al GEDEX y custodiaron el lugar hasta la llegada de los agentes especialistas citados, que tras el análisis del mismo y valorando la situación procedieron - tras adoptar las pertinentes medidas de seguridad en el sitio como un perímetro de seguridad- a la neutralización de aquel mediante su explosión.

Colaboración ciudadana

En la mayoría de situaciones de este tipo la colaboración de los ciudadanos es clave para localizar los artefactos y así evitar su manipulación y posterior accidente, de forma que finalmente puedan ser custodiados y destruidos con las preceptivas medidas de seguridad.

Consejos prácticos en caso de localización de un explosivo

En caso de localización de algún artefacto de origen militar no explosionado, la Guardia Civil recomienda seguir estos sencillos consejos para su seguridad, que se resumen en no tocar, no mover, señalizar y avisar:

No manipular el artefacto e impedir que nadie lo haga.

Darle consideración de real a cualquier objeto, con apariencia de artefacto explosivo, que resulte extraño al entorno en que se encuentra.

Avisar inmediatamente a la Guardia Civil o al Cuerpo de Seguridad competente o más cercano, o en su defecto al 112.

Señalizar la zona y la ubicación del explosivo, manteniéndose a una distancia prudencial, no perdiéndolo de vista para evitar que se acerquen otras personas.

Además cuando un comercio o empresa, que comercialice con este tipo de material, observe que los citados elementos –bengalas y material pirotécnico- han caducado, debe ponerse en contacto con la Guardia Civil para proceder a establecer el trámite obligatorio que llevará a la posterior destrucción de aquel.