La calle Juan de Bethencourt se queda sin palmeras en tres meses

El proyecto de modernización de la avenida Juan de Bethencourt, en Puerto del Rosario, ha entrado «en fase de contratación pública», según se ha confirmado desde la Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Fuerteventura. El proyecto, que dirige la Corporación insular, ya cuenta con «el documento de conformidad» remitido desde el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, un trámite administrativo necesario para aprobarlo y sacarlo a contratación porque, aunque la titularidad de la vía afectada es del Cabildo, se actuará sobre elementos de la misma como aceras, parterres, etcétera, cuya responsabilidad recae en el Consistorio capitalino.

El proyecto cuenta ya con «todos los informes favorables y las autorizaciones aprobadas», de modo que está listo para salir a concurso público, una convocatoria que podría publicarse «en breve» en los boletines oficiales. El procedimiento podría durar «entre dos y tres meses hasta la firma del contrato con la empresa que resulte adjudicataria del concurso». Una vez que se haya adjudicado y firmado el contrato, la empresa adjudicataria tendrá «aproximadamente un año» para ejecutar la totalidad de las obras.

En base a estos plazos, las palmeras de Juan de Bethencourt, cuya troncos se llenan de bombillas todos los años en diciembre, no verán pasar una nueva Navidad. Al menos no la verán pasar en el mismo lugar en el que han sido un pequeño pulmón de verdor para la capital durante más de dos décadas. Y es que el proyecto de remodelación de la vía no tuvo en cuenta las palmeras, que serán trasplantadas a un lugar que por el momento no ha trascendido. Sí se sabe que, en experiencias anteriores, el Consistorio de Puerto del Rosario ha trasplantado palmeras desde diversos puntos de la capital hasta la desolada gavia de la Rosa de Don Victoriano, donde han muerto sin que se hayan acordado de echarles una triste gota de agua.

El verano pasado, en concreto en el mes de agosto de 2017, un grupo de vecinos se unió en contra no tanto del proyecto como del trasplante de las palmeras, precisamente porque conocían el final que habían tenido otros árboles trasplantados a la Rosa de Don Victoriano. Aunque se movilizaron en varias ocasiones, haciendo cadenas humanas en torno a las palmeras de la calle Juan de Bethencourt, sus protestas cayeron en saco roto porque el Cabildo descarto cualquier posibilidad de modificar el proyecto. El retraso en la salida a contratación de las obras hizo pensar en una posible rectificación, pero nada más lejos de la realidad: las palmeras tienen los días contados en Juan de Bethencourt, los mismos que dure el procedimiento de contratación y firma del proyecto, un trámite que podría alargarse como mucho tres meses.

Además de entre grupos vecinales, el proyecto también ha generado división en sectores políticos, en concreto en el PSOE. En octubre de 2017 la asamblea socialista de Puerto del Rosario se pronunció en contra del trasplante de las palmeras, pero los consejeros del PSOE en el Cabildo, donde gobiernan con CC, siempre han votado a favor del proyecto en todos los plenos insulares.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 2,2 millones de euros que procede en un 40% del Fdcan y el 60% restante del Cabildo. Según el Consistorio capitalino, en el marco del proyecto de remodelación y modernización, se ejecutarán «obras de pavimentación, iluminación y acerado, así como una importante acción de embellecimiento con la reubicación de palmeras existentes y la incorporación de nuevas palmeras y otros elementos».

La remodelación de la calle Juan de Bethencourt lleva un retraso considerable con respecto a los plazos que dieron inicialmente las instituciones implicadas. De hecho, de los 2,2 millones de euros del presupuesto, se había previsto que 800.000 euros se ejecutaran en 2017 y 1,4 millones en 2018. Pues bien, en el último trimestre de 2018 apenas habrán acabado de ponerse en marcha las obras.