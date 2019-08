La bajada del turismo no afectará al segmento de cruceros

La caída en la entrada de turistas por el aeropuerto majorero y, consecuentemente, de la ocupación hotelera que se está experimentando en últimos meses en Fuerteventura no afectará al segmento de cruceros. De hecho, en la nueva temporada de cruceros, que arranca el próximo septiembre y que se prolongará hasta el mes de mayo de 2020, no solo no se reducirá el número de cruceristas que recalen en Puerto del Rosario, sino que se verá incrementado de forma más que significativa con respecto a la temporada precedente.

Así lo confirman desde el Ayuntamiento de Puerto del Rosario en base a los últimos datos facilitados por responsables de Puertos de Las Palmas. «Según los datos que nos ha aportado la Autoridad Portuaria, el incremento que ellos están percibiendo que podamos recibir en Puerto del Rosario para la próxima temporada de cruceros sea de en torno a unos 5.000 cruceristas más con respecto a la anterior, cuando fueron aproximadamente unos 232.000 en total. Lógicamente, esas cifras son provisionales», según ha explicado a este diario la concejala de Turismo del Consistorio de Puerto del Rosario, Sonia Álamo.

Así las cosas, al menos de momento, la bajada del turismo no se está notando en este segmento especializado. Es así a pesar de que vendrán 103 buques, menos que en la temporada anterior. Según Álamo, no habrá menos pasajeros porque, aunque atraquen menos cruceros que en la temporada anterior, los que lo hagan van a ser «más grandes» y, por tanto, con mayor capacidad» de transportar pasajeros.

El comercio de Puerto del Rosario, especialmente el relacionado con el sector de la restauración en la zona centro del casco urbano, puede seguir respirando tranquilo de momento, porque la nueva temporada podría dejar buenos balances de resultados. Según Álamo, en materia de turismo, el sector de los cruceros es «la principal baza con la que cuenta la capital de Fuerteventura» y, de hecho, en días pasados, la edil presentaba en una reunión ante responsables de otros ayuntamientos el Plan Estratégico de Puerto del Rosario, una iniciativa de la Concejalía de Turismo que establece las líneas básicas a desarrollar en el ámbito turístico del municipio durante los próximos «tres o cuatro años».

En el resto de municipios, la caída del turismo, en especial la de extranjeros, se está notando en últimos meses sensiblemente, debido sobre todo a la pérdida de conexiones aéreas.