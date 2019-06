Juan Jiménez: «Vamos a potenciar el producto local con un nuevo mercado»

— ¿Cómo valora el pacto regional?

— Es una noticia que esperaba Canarias desde hace mucho tiempo y que viene a suponer un hito histórico, puesto que desde 1993 ningún presidente ha sido de otro partido que no sea CC. Por tanto, la regeneración política, la alternancia democrática tan necesaria, se está viendo en este momento en el que el PSOE y otras fuerzas de progreso van a regir los destinos de nuestra tierra durante los próximos cuatro años y espero que sea con un estilo diametralmente diferente al que hemos visto en las últimas décadas.

— ¿Confía en que este pacto, que primero se ha visto en Puerto del Rosario, también se traslade al Cabildo?

— Sí, no solo por lo que ha ocurrido en Puerto del Rosario, sino en el Gobierno de Canarias, todo hace indicar que en próximas semanas tendremos también un gobierno de progreso en el Cabildo presidido por primera vez por un socialista.

— ¿Han tenido tiempo para hacer una primera evaluación de la situación del Ayuntamiento después de los 20 años de CC en la alcaldía?

— La estamos haciendo, de manera intensa. La gestión en un ayuntamiento de la entidad de Puerto del Rosario es bastante distinta a como se lleva a cabo en el Cabildo de Fuerteventura. El contacto con el vecino y la vecina es más estrecho, la gestión muchas veces se traslada a la dinámica diaria, independientemente de que para los próximos cuatro años se hayan previsto distintos objetivos de gran calado que han de observarse con la tranquilidad necesaria para llevarlos a cabo con el rigor que requieren y que, desde nuestra perspectiva, deben situar a Puerto del Rosario en una posición como nunca había tenido.

— Aparte de distribuir áreas de gobierno, ¿cuáles han sido sus primeras medidas o acciones como alcalde?

— En cuatro días apenas no ha dado tiempo de hacer gran cosa, pero sí es cierto que por lo pronto queremos agilizar todo lo que estaba pendiente por llevar a cabo por el anterior equipo de gobierno, sobre todo los pagos urgentes de manera que la vida económica de determinadas empresas y de muchos vecinos y vecinas no se vea alterada por un cambio de gobierno. En otro orden de cosas, para tener una administración más eficiente, precisamos de departamentos con todas las vacantes de personal cubiertas en el sentido de que, allí donde se pudieran advertir deficiencias, podamos mantener una plantilla incluso con los requerimientos de los propios departamentos del Ayuntamiento y que son los que mejor nos pueden trasladar cuál es la situación real del Consistorio. Una medida que entendemos urgente es acortar los plazos de respuesta en todo tipo de trámites que los vecinos y vecinas requieren del Ayuntamiento y que eso no suponga un requiebro para sus objetivos ni para sus iniciativas.

— ¿Ha sido difícil ponerse de acuerdo entre los cinco partidos del pacto para distribuir las áreas de gobierno?

— No, aun cuando el reparto de áreas no es realmente lo importante, pues lo importante es el ímpetu para llevar a cabo los objetivos globales como equipo, para lo que no ha habido problema alguno es para ponerse de acuerdo en la necesidad de gobernar los próximos cuatro años. Las pasadas elecciones del 26 de mayo emitieron un mensaje claro de quiénes deberían regir los destinos del municipio y desde esa perspectiva no ha habido dificultad alguna.

— Si finalmente Ciudadanos expulsa a sus dos concejalas en Puerto del Rosario, ¿esto podría afectar al pacto?

— No. No soy partidario de ingerir en las agendas internas de los partidos. En todo caso, pase lo que pase, no tendría ningún tipo de incidencia en la conformación del grupo de gobierno, puesto que, al margen de la disciplina de partido, que también es importante, tengo que decir que el compromiso de las dos concejalas de Ciudadanos para con este pacto de gobierno es absoluto, con lo cual, más allá de las incidencias de esa posible decisión orgánica de Ciudadanos, a mí no me preocupa, pues ellas están plenamente dispuestas con este equipo de gobierno.

— Hay trece concejalías. ¿Cómo han resuelto las liberaciones teniendo en cuenta que solo pueden haber once?

— A pesar de tener un equipo de gobierno ligeramente más amplio que en el pasado mandato, van a haber menos liberaciones. En concreto, nueve liberaciones a tiempo exclusivo, uno parcialmente y tres no liberados. Por tanto, el gasto para las arcas municipales es inferior con respecto al pasado mandato.

— Usted dirigirá el área de Sector Primario, entre otras. ¿No es un reto teniendo en cuenta que no tiene que ver con su experiencia en el Cabildo?

— Sí, pero el sector primario, la agricultura, no deja de ser una forma de cultura. Pese a la imagen eminentemente administrativa de Puerto del Rosario, el municipio tiene el mayor número de cabezas de ganado de toda Fuerteventura. Eso tiene que llevarnos a tratar de potenciar el producto local de nuestros ganaderos en un espacio que no existe actualmente, puesto que el pequeño mercado de abastos que hay en Puerto del Rosario es a todas luces insuficiente y no se ve como un referente del producto local. El Plan General recoge en una amplia zona que está por urbanizar dentro de la capital dónde se podría ubicar un nuevo mercado para potenciar el producto local y esa es nuestra intención, al margen de ayudar a legalizar todas aquellas explotaciones ganaderas que aún no lo están.

— Hay áreas no vistas hasta ahora, como LGTBI, Bienestar Animal o Accesibilidad. ¿Qué puede hacer un ayuntamiento en estos ámbitos?

— En cuanto al de Accesibilidad y Movilidad, dar respuesta a la norma legal; hoy en día cualquier obra desde el ámbito municipal e incluso privada sin medidas de accesibilidad para personas con impedimentos no puede tener autorización municipal; queremos una ciudad y pueblos más amables y accesibles que recojan esos objetivos. En cuanto al área de LGTBI, a pesar de que nuestra sociedad es cambiante, plural e inclusiva, no deja de ser cierto que esta es un área que debe ser transversal en la que se incluyan políticas que ayuden a visibilizar una realidad social que muchas veces las instituciones no han tenido en cuenta y pensamos que en Puerto del Rosario era necesario darle un impulso. En cuanto al área de Bienestar Animal, cada vez hay mayor concienciación sobre el aprecio a los animales en general y a las mascotas en particular; en Puerto del Rosario hay un problema con la perrera municipal al que debemos darle solución: la concesión administrativa para su explotación y normalizar su funcionamiento, ya que hay muchas protectoras de animales que vienen requiriendo del Consistorio ese objetivo prioritario.

— Ha dicho que el porcentaje del gasto en Servicios Sociales es bajo. ¿De dónde van a quitar para subirlo?

— Actualmente, el Ayuntamiento destina el 2,3% de su presupuesto al departamento de Servicios Sociales, unos 840.000 euros, que es una cantidad pírrica. Nuestro objetivo es situarlo en no menos del 6%. Ya veremos de qué otras partidas detraerlo. Hemos heredado un presupuesto del anterior mandato y empezaremos a elaborar el de 2020 después del verano. Nuestro objetivo es dotar de recursos económicos suficientes a ese departamento de manera que no haya ningún tipo de problemas a la hora de emitir las ayudas convenientes a mujeres con violencia de género, a menores en situación de riesgo, a familias en el umbral de la pobreza o en exclusión social y, en definitiva, a muchos problemas sociales que requieren de una pronta respuesta del Ayuntamiento y que sin los recursos económicos adecuados no sería posible.

— Puerto del Rosario no es estrictamente turístico, pero vienen cruceros. ¿Cómo mejorar en este ámbito?

— Tanto la cornisa de la avenida marítima como el paseo marítimo que tiene que discurrir entre Playa Blanca y El Charco es clave para convertirnos definitivamente en ciudad y municipio turístico. Activar ese paseo marítimo estimularía socioeconómicamente el municipio con la proliferación de comercios y establecimientos de restauración que mejorarían la vida ciudadana y además supondrían un estímulo para el turista y para el crucerista.